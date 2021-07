Bad Kissingen vor 15 Stunden

Unesco

Bad Kissingen als Weltkultur? Entscheidung der Unesco steht an

Wird Bad Kissingen Weltkulturerbe? Am Samstag, 24. Juli, fällt voraussichtlich die Entscheidung über die Great Spas of Europe. Am Freitag, 16. Juli, hat die zweiwöchige Tagung des Welterbekomitees begonnen. Vier wichtige Fragen und die Meilensteine der Bewerbung.