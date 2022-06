Tierheim Aschaffenburg: Katzenbaby aus Müllwagen gerettet

Kleiner Kater Fridolin muss rund um die Uhr versorgt werden

muss Tierschützer übernehmen Aufzucht

Eine aufmerksame Müllwerkerin machte am Montag, dem 6. Juni 2022, einen schrecklichen Fund in ihrem Müllwagen. Gerade als sie eine weitere Altpapiertonne in ihr Fahrzeug leeren wollte, fiel ihr ein kleines Katzenbaby in ihrem Wagen auf. Das winzige Katzenkind hatte sogar noch seine Nabelschnur.

Aschaffenburg: Erst zwei Tage altes Katzenbaby in Müllwagen gefunden

Umgehend wurde der Müllwagen samt Inhalt sowie die Umgebung abgesucht, aber die Frau konnte keine Geschwister oder ein Muttertier finden. Die Tierpfleger vom Tierschutzverein Aschaffenburg hoffen, dass die Mutter kurz vor der Leerung einen trockenen und warmen Platz im Altpapier für ihr Neugeborenes gesucht hat und dass der kleine Fridolin nicht einfach in der Mülltonne entsorgt wurde.

Katerchen Fridolin aus dem Tierheim Aschaffenburg Das Katzenbaby wurde aus einem Müllwagen gerettet. Armin Lerch/5vision.media +1 Bild

Der schätzungsweise erst zwei Tage alte Kater wurde sofort in das Tierheim Aschaffenburg gebracht. Dort kümmert sich seitdem die Tierpflegerin Celine Weis liebevoll um Fridolin. Katzenjungen haben in diesem Alter weder Augen noch Ohren geöffnet und müssen sich ganz auf ihre Mutter verlassen.

"Es ist wirklich eine Intensivbetreuung. Wir sind rund um die Uhr da", berichtet Celine im Interview mit der Agentur 5vision.media. Als Ersatzmutter müsse sie das Katerchen alle zwei Stunden füttern - bei Tag und bei Nacht. Daher sei Fridolin während der Arbeit, aber auch in der Freizeit ihr ständiger Begleiter. Inzwischen sei der kleine Kater etwa fünf Tage alt und hätte sich bisher sehr gut entwickelt.

"Hat an Gewicht zugelegt": Kater Fridolin auf dem Weg der Besserung - bald soll er zu den anderen Katzen

"Er hat an Gewicht zugelegt und wird wohl bald seine Augen und Ohren öffnen", erzählt die Tierpflegerin stolz. Wenn Fridolin groß genug ist, um eigenständig zu fressen, würde er zu den anderen Katzenjungen im Tierheim kommen.

Im Alter von acht Wochen soll Fridolin geimpft werden und ab der zehnten Woche könne er vermittelt werden. Im Jahr 2021 seien im Tierheim Aschaffenburg rund 120 Kitten zur Welt oder wurden dort abgegeben.

Um der unkontrollierten Katzenvermehrung Einhalt zu gebieten, habe der Tierschutzverein bereits mehrfach Kastrationsaktionen durchgeführt. Laut der Tierschützerin Celine Weis sei jedoch eine Katzenschutzverordnung die einzige langfristige Lösung.

Vorschaubild: © Armin Lerch/5vision.media