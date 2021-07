Ein unbekannter Täter legte im Zeitraum von Samstag (03.07.2021), 8 Uhr bis Dienstag (06.07.2021), 08.30 Uhr zwei Hundekottüten, befüllt mit faustgroßen Steinen in den Vorgarten eines Anwesens in der Feldchenstraße in Aschaffenburg.

Zwei weitere Steine lagen neben dem Pkw Daimler, der in der dortigen Hofeinfahrt geparkt war.

Kotbeutel mit Steinen in Garten und gegen Auto geworfen

Die daneben befindliche Fahrzeugtür wies Dellen auf.

Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das teilte die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit.

Vorschaubild: © Christoph Schmidt/Symbolfoto