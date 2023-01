Am Samstag (21. Januar 2023) kaufte ein Kunde in einem Supermarkt in Miltenberg eine Packung Karotten, an denen das Karottengrün noch dran war. Das Gemüse habe er seinen Meerschweinchen füttern wollen.

Einige Tage nachdem der Mann die im Kühlschrank lagernden Karotten gekauft hatte, wollte er sie an seine Meerschweinchen verfüttern. Beim Waschen des Gemüses fiel, Medienberichten zufolge, ein Chamäleon aus dem Karottengrün in das Waschbecken. Es musste wohl bereits im Ursprungsland der Karotten, das in diesem Fall Spanien war, in die Verpackung gelangt sein.

Reptil in Karottenpackung: Tierheim Aschaffenburg päppelt Chamäleon auf

Der Mann hatte das exotische Tier dann umgehend ins Tierheim Aschaffenburg gebracht. Berichten der Bildagentur 5Vision zufolge hatten die Mitarbeiter bei dem Eintreffen des Tieres bereits ein Terrarium vorbereitet und begannen, den unterkühlten Exoten auf seine normale Körpertemperatur aufzuwärmen.

Zu Bild sagten Angestellte des Tierheims: "Aktuell geht es dem Chamäleon den Umständen soweit gut. Genaueres können wir nur abwarten. Durch die Kühlschrankkälte befand sich das Reptil in einer Art Kälteschock, das muss es jetzt erst einmal verarbeiten und wieder langsam auf Temperatur kommen." Das Chamäleon trage inzwischen den Namen Daucus - die lateinische Bezeichnung für Möhre.