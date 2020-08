Vermisstensuche nach Jugendlicher in Mittelfranken: In Windsbach im Landkreis Ansbach sucht die Polizei nach einem 16-jährigen Mädchen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken vermeldet, hatten ihre Angehörigen Celina S. am Donnerstagabend (20.08.2020) gegen 19.30 Uhr als vermisst gemeldet. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und hat zu diesem Zweck ein Foto von der Vermissten veröffentlicht.

Die Jugendliche war um etwa 16 Uhr mit ihrem Fahrrad in Windsbach losgefahren und wollte zu ihrem Zuhause in Neuendettelsau fahren - sie kam jedoch nie dort an. Am Freitag geht die groß angelegte Suchaktion nach der Jugendlichen weiter.

16-Jährige im Kreis Ansbach vermisst: Große Suchaktion läuft

Die Polizei Heilsbronn hat am selben Abend noch eine umfangreiche Suche im Gebiet zwischen Windsbach und Neuendettelsau veranlasst. Es waren unter anderem ein Hubschrauber der Polizei und Personensuchhunde der Polizei und der Rettungshundestaffel des BRK im beteiligt. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden halfen bei der Suche nach der Jugendlichen.

Nach einigen Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden, am Freitag (21.08.2020) wurde die Fahndung fortgesetzt. Am Tag ist auch eine Reiterstaffel der Polizei im Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Da das Areal, auf dem nach Celina S. gesucht wird, sehr groß ist, gestaltet sich die Suche als schwierig.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,75 Meter

sportlich, schlanke Figur

gelockte, lange, braune Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden

bekleidet mit einer langen, hellen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck "Nasa"

unterwegs mit einem lilafarbenen Damenfahrrad mit schwarzem Korb auf dem Gepäckträger

Jegliche Kontaktpersonen oder Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 16-Jährigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Heilsbronn unter der Telefonnummer 09872/ 97170 zu melden.