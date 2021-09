Wohnmobil fängt Feuer auf der A7 bei Diebach: Ein 52-jähriger Wohnmobilfahrer war am Freitag, dem 17.09. gegen 19:40 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als er plötzlich Rauch in seinem Fahrzeug bemerkte.

Nach Angaben der Polizei Rothenburg ob der Tauber reagierte der Wohnmobilfahrer sehr schnell und stellte sein Fahrzeug im abgesperrten Bereich einer Autobahnbaustelle ab, ehe sein Wohnmobil Feuer fing.

Auf der A7 bei Diebach hat ein Wohnmobil gebrannt

Der Brand konnte jedoch schnell bekämpft werden. Mehrere Lkw-Fahrer halfen mit einem Feuerlöscher. Am Wohnmobil entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von 50.000 Euro. Als Ursache des Brandes kommt womöglich ein gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil infrage.

Die Feuerwehren aus Rothenburg, Wörnitz und Schillingfürst waren an der Brandstelle im Einsatz. Die A7 war kurzzeitig komplett gesperrt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn Richtung Würzburg bis circa 22:30 Uhr gesperrt.

Vorschaubild: © bayern-reporter_com / pixabay.com