Sachsen bei Ansbach aktualisiert vor 1 Stunde

Brand

Frau kommt bei Feuer ums Leben: Wohnhaus vollkommen zerstört

In Sachsen bei Ansbach ist am Abend ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehrleute haben bei den Löscharbeiten eine Tote in Erdgeschoss des Hauses entdeckt.