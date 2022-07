Die Polizei berichtet, dass am Dienstag (26. Juli 2022) am späten Abend von einem Anwohner gemeldet worden ist, dass im Schillingsfürster Dorfsee (Landkreis Ansbach) verendete Fische an der Oberfläche treiben würden. Dies konnte schließlich durch die Polizei bestätigt werden.

Eine Verschmutzung des Sees war augenscheinlich nicht erkennbar. Da die Dunkelheit jedoch weitere Überprüfungen unmöglich machte, mussten zusätzliche Maßnahmen auf die frühen Morgenstunden verschoben werden, meldet die Polizeiinspektion Rothenburg.

Am Mittwochmorgen konnte in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, welche Eigentümer des Sees ist, geklärt werden, dass über 100 Fische aufgrund von Sauerstoffmangel, der unter anderem durch die Hitze und der geringen Tiefe des Sees entstanden war, gestorben sind. Auch eine Wasserzufuhr durch die Feuerwehr in den vergangenen Tagen konnte dies nicht verhindern. Maßnahmen zur Säuberung des Sees wurden eingeleitet.

