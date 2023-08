Nach einem Überholmanöver hat ein Mann einen anderen Autofahrer bis zum Stillstand ausgebremst und ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtete, fuhr der 33-Jährige am Samstag (05. August 2023) gegen 17,25 Uhr auf der Staatsstraße 2221 von Claffheim in Richtung Burgoberbach. Dabei musste der Mann verkehrsbedingt bremsen, wodurch sich der 43 Jahre alte Autofahrer dahinter offensichtlich provoziert fühlte. Deshalb fuhr er dem 33-Jährigen auf einer Strecke von mehreren hundert Metern sehr dicht auf, überholte ihn schließlich in Burgoberbach und bremste ihn dann bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bis zum Stillstand aus.

Er soll ihm den Mittelfinger gezeigt haben: Mann schlägt Fahrer mit Faust ins Gesicht

Danach lief der 43-Jährige zum Auto seines Kontrahenten und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Außerdem erstatte der Mann nach Polizeiangaben Gegenanzeige wegen Beleidigung. Der 33-Jährige soll ihm den Mittelfinger gezeigt haben.

