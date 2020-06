Bad Staffelstein vor 27 Minuten

Thermen-Öffung

Obermain-Therme: Termin für Wiedereröffnung steht - warum sich die Gäste noch etwas gedulden müssen

Nach wochenlanger Schließung steht nun fest, wann die Obermain Therme in Bad Staffelstein wieder den Betrieb aufnimmt: Die Wiedereröffnung ist am 13. Juli - und damit später als manch andere Therme in Franken. Dafür gibt es aber gute Gründe.