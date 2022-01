Krankenkassen zahlen für Kur: Das sind die schönsten Kurorte in Franken

Ärzte verschreiben - Versicherte wählen Kurort und Unterkunft selbst

Krankenkassen zahlen bis zu 90 Prozent der Kosten für Vorsorgekuren

Bad Kissingen, Bad Staffelstein, Weißenstadt - wir haben eine Übersicht aller fränkischen Thermen zusammegestellt

Vorsorgekuren gehören wieder zu den Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Wer vom Hausarzt eine sogenannte "Badekur" verschrieben bekommt, kann ohne größere private Kosten in einem anerkannten Kurort entspannen und sich gegen Krankheit und Erschöpfung wappnen. Versicherte können dabei sowohl den Kurort als auch die Unterkunft in Abstimmung mit den verordnenden Ärzten frei bestimmen. Sowohl für die Versicherten als auch für die deutschen Kurzentren ist dies eine sehr positive Nachricht. Denn auch wer völlig gesund ist, kann sich im Rahmen der Prävention vom Hausarzt eine Vorsorgekur verschreiben lassen und diese in Anspruch nehmen. Ein Antrag ist alle drei Jahre möglich, bei entsprechender medizinischer Dringlichkeit auch öfter.

Bundesrat bestätigt: Ambulante Kuren werden wieder von den Krankenkassen bezahlt

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen dabei die Kosten für kurärztliche Behandlungen am Kurort und 90 Prozent der Kosten für verordnete Kurmittel, wie zum Beispiel Moorbäder, Inhalationen oder Massagen. Für die weiteren Kosten von Unterkunft, Kurtaxe und Verpflegung leisten die Kassen einen Zuschuss, der je nach Krankenkasse unterschiedlich hoch ist und aktuell zwischen 8 und 16 Euro beträgt. Wer auf Vollpension verzichtet und eine günstige Privatunterkunft am Kurort mit Selbstverpflegung bucht, kann die Kurkosten mithilfe des Krankenkassenzuschusses begrenzen. Günstige Unterkünfte sind in anerkannten Kurorten je nach Saison bereits ab 15 Euro zu bekommen.

Vorsorgekuren sind geeignet, um bei allgemeiner Schwäche, Erschöpfung, oder leichten Symptomen die psychische und physische Gesundheit zu stärken und somit einer ernsthafteren Erkrankung vorzubeugen. Eine ambulante Kur dauert regulär meist drei Wochen und kann auf Antrag verlängert werden.

Ambulante Vorsorgekuren wurden in den letzten Jahren nur in Einzelfallentscheidung von der Krankenkasse bewilligt. Wer sich eine "Badekur" leisten wollte, musste zum Teil tief in die Tasche greifen oder auf günstige Angebote im europäischen Ausland ausweichen. Laut dem vom Bundestag beschlossenen und vom Bundesrat bestätigten Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) werden „ambulante Vorsorgemaßnahmen“ nach § 23 SGB V von Kann-Leistungen in Pflichtleistungen der GKV umgewandelt. Dabei bietet Franken eine Vielzahl an Heilbädern und Kurorten, die für Entspannung und Erholung sorgen. Hier sind unsere Tipps für einen angenehmen Aufenthalt.

Entspannung und Erholung: Das sind die Kurorte in Oberfranken

In den Heilbädern und Kurorten Oberfrankens findet sich alles, was man für einen gesunden Urlaub sucht: natürliche Heilschätze, erfahrene Gesundheitsexperten, moderne Kurkonzepte und Spezialprogramme für das eigene Wohlbefinden.

Stahl, Radon und Sole – das fränkische Bäderland bietet die stärksten Quellen Deutschlands.

#1: Bad Rodach

Die Attraktivität des Kurortes Bad Rodach als Urlaubsziel beschränkt sich nicht nur auf die ThermeNatur mit ihren mineralischen Heilquellen und herrlichem Panoramablick in das sanft gewellte Hügelland, sondern auch auf die wunderschöne und interessante Kultur- und Naturlandschaft des Rodachtals. Das Rodachtal ist ein Paradies für Genießer, aktive Naturliebhaber und Outdoor-Enthusiasten.

#2: Bad Staffelstein

Die historische Stadt am Obermain punktet gleichermaßen mit Sehenswürdigkeiten von Weltrang, einer wunderschönen Naturlandschaft und als Heilbad und Ort der Gesundheit noch dazu mit der wärmsten und stärksten Thermalsole Bayerns. Die einmalige Kombination unterschiedlicher Mineralien ist außergewöhnlich, da die Mineralstoffe im Wasser fast ums Hundertfache die Mindestwerte für die Anerkennung als Heilwasser übertreffen. Fast 3.000 m² Wasserfläche, verteilt auf 25 Innen- und Außenbecken und einen Naturbadesee, sowie 15.000 m² Sauna-Land warten darauf, entdeckt zu werden.

#3: Weißenstadt

Romantische Straßenzeilen, der Marktplatz, enge Gassen und die einzigartigen Scheunenreihen sowie die historischen Felsenkeller prägen das Stadtbild. Der von allen Seiten zugängliche Weißenstädter See bietet Besuchern Entspannung, Erholung und eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten. Das Kurzentrum bietet verschiedene Behandlungsmöglichkeiten wie Radon- oder Ganzkörpertherapie sowie zahlreiche klassische Kuranwendungen.

#4: Bischofsgrün

Die Hanglage zwischen den höchsten Erhebungen Nordbayerns, dem Schneeberg (1053 m) und dem Ochsenkopf (1024 m) begünstigt die klimatischen Verhältnisse, weshalb Bischofsgrün als Heilklimatischer Kurort gilt. Belebende Luft und wohltuende Sonnenwärme beeinflussen den Organismus positiv. Stoffwechsel und Durchblutung werden angeregt, die körpereigenen Abwehrkräfte werden gestärkt. Der Erfolg: Vitalität und Lebensfreude.

#5: Bad Alexandersbad

In Bad Alexandersbad, dem kleinsten der bayerischen Heilbäder, erwartet die Gäste moderne Gesundheitsvorsorge mit traditionellen Heilmitteln. Der Urlaubsort im Fichtelgebirge bietet Erholung und Entspannung in unberührter Natur. Das Mineral- und Moorheilbad punktet mit einem föhnfreien Mittelgebirgsklima, klarer Luft, romantischer Natürlichkeit und oberfränkischem Charme. Im ALEXBAD, der modern interpretierten Erweiterung des Alten Kurhauses aus dem Jahr 1838, treffen zudem die klassischen Kuranwendungen auf modernste Methoden der Gesundheitsförderung.

#6: Bad Steben

“Fit für‘s Leben in Bad Steben” – dieser Slogan ist im Bayerischen Staatsbad im Frankenwald Programm. Die Bad Stebener Heilmittelkombination von Naturmoor, Kohlensäure und Radon ist in ganz Westeuropa einzigartig. Ausgestattet mit modernen Therapieeinrichtungen und hochqualifiziertem Personal ist das traditionsreiche Bad ein attraktives Ziel für einen preisgünstigen Kur-, Wellness- und Gesundheitsurlaub.

#7: Bad Berneck

Bad Berneck ist Bayerns nördlichstes Kneippheilbad. "Kneippen", als traditionelle Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps“ wurde 2015 als immaterielles Kulturerbe anerkannt. In der jahrzehntelangen Tradition eines klassischen Molke- und Kneippkurortes hat sich die kleine Stadt heute zu einem attraktiven Ziel des modernen Gesundheitstourismus weiterentwickelt. Heute zeigt sich die Stadt gesundheitsbewussten und naturverbundenen Besuchern als Oase der Ruhe.

#8: Heldburg

Bekannt ist Bad Colberg , das seit dem Jahre 2002 den Titel „Staatlich anerkannter Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ trägt, für seine einzigartigen unterschiedlich mineralisierten warmen Sprudelquellen, die als natürliche Heilmittel zum Einsatz kommen. Bad Colberg selbst ist ein kleiner, beschaulicher Ort mit ungefähr 100 Einwohnern, in dem Sie entschleunigen und dem Alltagstrott entfliehen können.

Mittelfrankens Kurorte: Wohltat für Körper und Seele

Die Heilbäder und Kurorte im "Gesund­heits­­park Franken“ locken mit einem umfangreichen Kur- und Wellness-Angebot. Auch die weiteren Kurorte und Heilbäder Treuchtlingen und Bad Windsheim sind mit ihren Wellenessprogrammen, ursprünglichen Naturlandschaften und Kulturreichtum eine Wohltat für Körper und Seele.

#9: Bad Windsheim

Unmittelbar vor den Toren der Altstadt, wo man Ende des 19. Jahrhunderts auf starke Heilquellen stieß, erstreckt sich seither der imposante Kurpark. Bad Windsheim setzt auf den Reichtum aus Jahrmillionen, der in seiner Tiefe lagert. Drei natürliche Heilmittel bietet der Untergrund, und würde man in einen Aufzug steigen und damit abwärts fahren, könnte man drei Stockwerke voller Gesundheit besuchen: das erste Stockwerk mit natürlichen Heil- und Mineralwässern, das zweite mit voll gesättigter Sole und das dritte tiefstgelegene Stockwerk als Zuhause der Bad Windsheimer Thermalsole. Eine weitere Attraktion des Heilbades ist die Franken-Therme Bad Windsheim. Dort erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Garten- und Thermal-Badelandschaft.

#10: Treuchtlingen

Familiär, vielseitig und erholsam – so präsentiert sich die Thermenstadt Treuchtlingen als junger staatlich anerkannter Erholungsort, mit Heilquellenkurbetrieb. Im Herzen des Altmühltals werden hier Erholung, Gesundheit und Naturerlebnis großgeschrieben. Die Altmühltherme ist eine Oase für Gesundheitsbewusste und Wellness-Urlauber. Aus zwei staatlich-zertifizierten Heilquellen sprudelt kostbares Jurawasser, mit wertvollen Mineralien stärkt das anerkannte Heilwasser die Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Direkt in der Altmühltherme befindet sich Altmühlvital – ein Zentrum für Kur, Entspannung und Wellness.

Wohlfühlcharakter: Das sind Unterfrankens schönste Kurorte

Eine reine, saubere Luft, umgeben von einer intakten Natur machen Oberfranken zu einer traditionsreichen Region, wenn es um gesundes Leben gilt. Zahlreiche anerkannte Heilbäder und Kurorte machen Wellness in Oberfranken zu einem echten Erlebnis.

#11: Bad Kissingen

Bad Kissingen, Deutschlands bekanntestem Kurort, besticht durch seine sieben Heilquellen und Naturmooranwendungen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das anerkannte Mineral- und Moorheilbad zu einem modernen, medizinisch bestens ausgestatteten Gesundheitsstandort, in dem vor allem die mentale Gesundheit und ein gesunder Lebensstil im Vordergrund stehen. Für Wohlbefinden rundum sorgt auch die KissSalis Therme in Bad Kissingen. Hier stehen die Heilwässer im Mittelpunkt, denn die Becken der weitläufigen ThermenLandschaft werden aus dem Schönbornsprudel gespeist.

#12: Bad Bocklet

Knapp 10 Kilometer östlich von Bad Kissingen schmiegen sich die traumhaft schönen Kuranlagen Bad Bocklets in die ebenen Flussauen der Fränkischen Saale. Wander- und Radtouristen lieben die abwechslungsreiche Landschaft und die saubere Luft im milden Reizklima des Naturparks Rhön. Kulturfreunde und Genießer unverfälschter fränkischer Gastlichkeit schätzen das breite regionale Angebot zu vernünftigen Preisen. Das natürlich-ländliche Heilbad Bad Bocklet zum Entspannen ein und um frische Kräfte zu sammeln.

#13: Bad Neustadt an der Saale

Bad Neustadt ist heute eine lebendige Kurstadt mit winkeligen Gassen, Türmen und Häusern, die sich im Schutze der herzförmigen und sehr gut erhaltenen Stadtmauer eng aneinander schmiegen. Bad Neustadt ist zudem das Kultur- und Einkaufszentrum der Bayerischen Rhön. Ebenfalls erwartet Sie ein hochwertiges Veranstaltungsprogramm. Die Urlaubsstadt hält für seine Einwohner und Gäste weiterhin eine breite Palette an Sport- und Freizeiteinrichtungen bereit. Das Herzstück der Freizeiteinrichtungen jedoch, ist das Erlebnis- und Wellnesbad "TRIAMARE" mit Saunabereich.

#14: Bad Königshofen

Bad Königshofens Geschichte als Kurort in der landschaftlich reizvollen Gegend zwischen den Naturparken Rhön, Hassberge und Thüringer Wald begann 1896 mit der Entdeckung der Heilquelle. Die Natur und das milde, schonende Reizklima sorgen zusammen mit den Heilkräften der Mineralquellen für außergewöhnliche Kurerfolge. Die Attraktion in Bad Königshofen ist die Franken-Therme. Das Gesundheits- und Erlebnisbad mit großzügigem finnisch-fränkischen Saunadorf lädt zum Entspannen, Wohlfühlen und Genießen ein.

#15: Bad Mergentheim

Es ist die außergewöhnliche Verbindung von Heilbad und historisch geprägter Romantik, die Bad Mergentheim im Lieblichen Taubertal seine besondere Ausstrahlung verleiht. Bürgerhäuser mit herrlichem Fachwerk und kunstvollen Wandmalereien schmücken die Gassen. Die bedeutende brilliert mit ihrer Vergangenheit ebenso wie mit ihren zukunftsweisenden Kureinrichtungen: Der Heilquellenkurbetrieb und das Mineralheilbad bilden das Herz der Stadt. Für sportlich Begeisterte bietet sich neben vielen anderen Einrichtungen der attraktive Bade- und Freizeitpark an.

#16: Bad Brückenau

Es versteht sich von selbst, dass der charmante Badeort mit Auszeichnung als WellVital Ort seinen Feriengästen alles bietet. Für sprudelnde Erlebnisse und perfekte Entspannung sorgen gleich 3 Familien- und Wellnessbäder. Ein breites kulinarisches Spektrum, anspruchsvolle Veranstaltungen und umfassende Sport- und Freizeitangebote laden zu Aktivität und Genuss ein. Sieben Heil- und Mineralquellen und sechs Kliniken und Sanatorien zeugen von Erfahrung und Kompetenz beim Umgang mit dem wichtigsten Gut. Von klassischen Massagen über Heilquellen-Wannenbäder bis zu fernöstlichen Meditations- und Bewegungsformen spannt sich der Angebotsbogen des Heilbades.

In Franken gibt es eine sehr große Auswahl an schönen Thermen, in denen man sich sehr gut erholen kann. Wir haben einen Überblick aller fränkischen Thermen mit Preisen, Öffnungszeiten und weiteren Informationen zusammengestellt.