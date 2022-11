Die 7 besten Pizzas in Coburg: Diese Pizzerien solltest du kennen

Beliebtheit von Pizza

Bist du in Coburg unterwegs und möchtest eine Pizza essen, fällt dir die Wahl aufgrund des großen Angebots sicher nicht leicht. Auf Grundlage der Google-Bewertungen stellen wir dir 7 Pizzerien in Coburg vor, die den Kund*innen zufolge unbedingt einen Besuch wert sind.

Pizza Restaurants in Coburg: Diese sind einen Besuch wert

Die Pizza ist nicht nur in Italien beliebt. Dies zeigt beispielsweise der Pro-Kopf-Konsum von Tiefkühlpizza: Im Jahr 2021 betrug er etwa 4,6 Kilogramm pro Person. Eine frische Pizza lässt sich jedoch am besten in einem Restaurant genießen.

Die Pizzeria Oktavio konnte mit 4,9 Sternen bei der Google-Bewertung überzeugen. Angeboten wird ein breites Spektrum an italienischer Pizza sowie Desserts und Getränken. "Man merkt, dass der Laden mit Liebe geführt wird!", wie ein*e Nutzer*in schreibt.

Adresse : Steintor 3, 96450 Coburg

: Steintor 3, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 17:00 bis 22:30 Uhr. Freitag und Samstag von 17:00 bis 23:30 Uhr. Montags Ruhetag.

Sonntag bis Donnerstag von 17:00 bis 22:30 Uhr. Freitag und Samstag von 17:00 bis 23:30 Uhr. Montags Ruhetag. Telefonnummer: 09561 7095157

Ebenfalls 4,9 Sterne erhält der Pizza-Service Corrado. Das Restaurant ist bereits seit 1990 in Coburg bekannt. Von einer*m Nutzer*in wird besonders der "einzigartige, tolle Teig" gelobt. Neben diversen Pizzen werden auch Salate, Desserts und Pasta-Gerichte angeboten.

Adresse : Callenberger Str. 39, 96450 Coburg

: Callenberger Str. 39, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag von 16:30 bis 22:00 Uhr

: Dienstag bis Samstag von 16:30 bis 22:00 Uhr Telefonnummer : 09561 7334396

: 09561 7334396 Homepage: www.pizza-servicecorrado-coburg.de

Auch hier findest du leckere Pizza

Die Osteria Coburg überzeugt mit ganzen 4,6 Sternen. Im Jahr 2018 eröffnet, zielt das Restaurant darauf ab, ein gemütliches italienisches Flair zu verbreiten. Auf der Speisekarte finden sich zahlreiche Speisen sowie Weine. Auch mit einer Glutenunverträglichkeit wirst du in der Osteria fündig: Alle Pizzas und Pastas gibt es auch glutenfrei. Bist du ein Fan von Gnocchi, solltest du das Restaurant am Donnerstag besuchen. Dann ist nämlich "Gnocchi-Tag".

Adresse : Callenberger Str. 9, 96450 Coburg

: Callenberger Str. 9, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr sowie von 17:30 bis 22:00 Uhr.

Mittwoch bis Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr sowie von 17:30 bis 22:00 Uhr. Telefonnummer: 09561 3576747

09561 3576747 Homepage: www.osteria-coburg.de

Ebenfalls 4,6 Sterne erhielt die Pizzeria Rimini. Hier kannst du eine leckere Pizza bei gemütlicher Atmosphäre genießen. Ein*r Nutzer*in schreibt: Eine "kleine, gemütliche Pizzeria". Betont wird von zwei Nutzer*innen, dass das Restaurant sich "nahe dem Kino" befindet. So kann dort nach einem Kinobesuch ideal noch eine leckere Pizza genossen werden.

Adresse : Heiligkreuzstraße 10, 96450 Coburg

: Heiligkreuzstraße 10, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Täglich von 17:00 bis 21:00 Uhr. Dienstags ist Ruhetag.

: Täglich von 17:00 bis 21:00 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. Telefonnummer: 09561 3549522

Auch das Mamma Mia konnte mit 4,6 Sterne überzeugen. Nicht nur eine original italienische Pizza erwartet dich, sondern auch "freundliches Personal", wie ein*e Nutzer*in positiv hervorhebt. Das Ambiente ist gemütlich bis urig. Gepunktet wird einer Nutzer*in zufolge auch mit "sehr leckeren vegetarische Pizzen".

Adresse : Steinweg 70, 96450 Coburg

: Steinweg 70, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Samstag von 16:30 bis 22:00. Freitag von 11:30 bis 13:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00. Sonntag von 16:30 bis 21:30 Uhr.

Dienstag bis Donnerstag und Samstag von 16:30 bis 22:00. Freitag von 11:30 bis 13:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00. Sonntag von 16:30 bis 21:30 Uhr. Telefonnummer: 09561 8538811

Weitere Restaurants für leckere Pizza in Coburg

Insgesamt 4,5 Sterne erhielt die Da Mario Ristorante Pizzeria. Der Gründer, Mario Botta, kam 1970 aus Neapel nach Deutschland und eröffnete in Coburg seine Pizzeria. Besonderer Wert wird auf frische Zutaten und ein familiäres, italienisches Ambiente im Restaurant gelegt.

Adresse: Sally-Ehrlich-Straße 7, 96450 Coburg

Sally-Ehrlich-Straße 7, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 13:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Montag Ruhetag.

Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 13:30 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Montag Ruhetag. Telefonnummer: 09561 94789

09561 94789 Homepage: www.damario-coburg.de

Ebenso überzeugte die Pizza Pronto Pizzeria mit 4,5 Sternen. Der reine Pizza-Lieferdienst überzeugte die Nutzer*innen mit einer "sehr leckeren" Pizza. Auf der Speisekarte findest du zahlreiche Pizzen, aber auch diverse Salate.

Adresse : Callenberger Str. 39, 96450 Coburg

: Callenberger Str. 39, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag und Mittwoch Ruhetage.

Donnerstag bis Montag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag und Mittwoch Ruhetage. Telefonnummer: 09561 596550

Alle der vorgestellten Pizzerien haben die Nutzer*innen durch ihr Angebot überzeugen können. Es lohnt sich also, den Restaurants eine Chance zu geben und die Pizza einmal selbst zu probieren.

Fazit

Alle vorgestellten Pizzerien beruhen auf Google-Bewertungen, die Nutzer*innen abgegeben haben. Keine der Pizzerien wird als besser oder schlechter als die andere hervorgehoben. In welchem Restaurant dir persönlich die Pizza am besten schmeckt, ist zuletzt natürlich Geschmackssache.