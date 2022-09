Brunchen in Coburg: In diesen Cafés kannst du lecker frühstücken gehen

Café M und das Café Pfannküchle

In Coburg gibt es eine Vielzahl an schönen Food-Spots, bei denen du ausgiebig frühstücken kannst. Anhand der Bewertungen von Tourist*innen und Einheimischen auf TripAdvisor und Google haben wir dir eine Auswahl schöner Cafés zusammengestellt.

Cafés zum Frühstücken in Coburg

Das Café M begeistert unter anderem durch seine tolle Lage: Nur ein paar Schritte vom Markt entfernt wartet eine gemütliche Atmosphäre auf dich. Du findest eine große Auswahl an Kaffees, Tees und Schokoladen. Ganz nach Belieben kannst du dich am frischen Kuchen bedienen oder etwas vom Frühstücksangebot wählen. Angeboten werden neben Klassikern wie Brötchen und Croissants auch Obstsalat, Müsli, Lachs, Weißwürste, Rühreivariationen, hausgemachte Guacamole, Porridge sowie Smoothie Bowls. Der kleine Innenhof lädt dich bei schönem Wetter mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten ein, vor dem historischen Judentor deinen Tag zu beginnen. Ein besonderes Highlight: Viermal im Jahr gibt es im Innenraum eine Kunstausstellung. Möchtest du diese sehen, solltest du dich vor deinem Besuch noch einmal informieren, ob aktuell etwas gezeigt wird. Das Café in der Judengasse 8 hat von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags ist von 9.30 bis 17.30 offen.

Pfannkuchen-Liebhaber*innen aufgepasst: Im Café Pfannküchle findest du eine umfangreiche Auswahl an Pfannkuchengerichten. Nicht nur diverse kreative süße Pfannkuchen - beispielsweise mit Nusseis und Krokant - stehen zur Auswahl, sondern auch herzhafte Variationen, wie zum Beispiel mit Salami, Tomatensoße und Käse. Alternativ kannst du dein Frühstück am Buffet selbst zusammenstellen, an dem du viele Leckereien aus der Region Coburg / Oberfranken findest. So stammen beispielsweise die Milchprodukte aus der Coburger Molkerei in Wiesenfeld. Ein Highlight: Die Kaffee-Spezialitäten mit Bohnen aus der hauseigenen Rösterei. Das zentral gelegene Café am Markt 11 hat von Dienstag bis Sonntag von 08.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Wie der Name des Cafés schon verrät, wird Kaffee hier großgeschrieben. Im Café Siebträger werden regelmäßig wechselnde Röstungen angeboten, wodurch du hier Kaffeevariationen mit außergewöhnlichem Aroma bekommst. Doch auch das Frühstücksangebot lässt keinen Wunsch offen. So findest du Croissants und Brötchen mit Belag, aber auch Porridge, Smoothie Bowls, Overnight Quinoa oder French Toast. Bei schönem Wetter kannst du es dir auch im Außenbereich bequem machen. Das Café befindet sich in der Rosengasse 16 und ist am Montag, Donnerstag und Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sowie am Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr.

Drei weitere tolle Cafés zum Frühstücken

In einem niedlichen Hinterhof mitten in der Stadt sitzen? Das kannst du im Café Sorgenfrei. Für den Inhaber gilt das Motto: einfach, natürlich und ehrlich kochen. So gut wie alles ist in diesem Café selbstgemacht und zielt auf intensiven Geschmack ab. Auch als Veganer*in, als Vegetarier*in oder Person mit Laktose- oder Glutenintoleranz kannst du etwas auf der umfangreichen, nach Jahreszeit wechselnden Karte finden. Neben Omelettes und Rühreiern werden bunt gemischte Frühstücksteller und Müsli sowie Obstsalat angeboten. Von Montag bis Samstag hat das Café Sorgenfrei in der Webergasse 23 von 9 bis 18 Uhr für dich geöffnet.

Im Queens Coffeehouse kannst du dich nicht nur auf Getränke aus regionaler Produktion, sondern auch auf Natursauerteigbrot mit leckeren Aufstrichen freuen. Magst du es gerne süß zum Frühstück, stehen dir diverse Kuchensorten und Gebäckstückchen zur Auswahl. Das Selbstbedienungs-Café vermittelt eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Bei schönem Wetter kannst du es dir mit Ausblick auf den Albertsplatz an einem Sitzplatz draußen gemütlich machen. Das Coffeehouse befindet sich am Albertsplatz 5 und ist täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Das Café Feiler bietet dir eine große Auswahl an verschiedenen Kuchen und Gebäckstücken. Auf der Speisekarte findest du außerdem Waffeln, belegte Toasts und Brötchen oder Omelettes. Je nach Wetterlage kannst du zwischen einem Platz im Innen- oder Außenbereich wählen. Das Café findest du am Theaterplatz 5, wo es von Montag bis Samstag von 5.30 bis 18.00 Uhr geöffnet ist. Sonntags kannst du es dir dort zwischen 8.00 und 18.00 Uhr bequem machen.

Fazit

Coburg hat eine wahre Café-Vielfalt zu bieten. Jeder der Orte ist auf seine Weise besonders und einen Besuch wert. Welches Café du letztendlich für dein Frühstück in Coburg wählst, ist natürlich dir überlassen.