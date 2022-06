Kartbahnen in Franken: Rennspaß für Groß und Klein - hier kannst du in der Region Kart fahren

Adrenalin pur: Das Karting ist nicht nur bei Kindern und Jugendlichen beliebt, sondern ein Sport für Renn-Begeisterte jeden Alters. Außerdem begann so ziemlich jede Formal-1-Karriere in einem Kart – umso mehr ein Grund, sich in eines der kleinen Renngefährte zu setzen und drauf loszudüsen.

Go-Kart-Strecken in Franken: Immer mehr Betreiber setzen auf E-Motoren

Der erste Kart besaß noch einen Rasenmähmotor – heutzutage werden moderne Karts mit Elektromotoren betrieben.

Es gibt einige Vorteile für akkubetriebene Go-Karts: 1. Sie sind geräuscharmer. 2. Sie sind umweltfreundlicher. 3. Sie sind günstiger in der Instandhaltung und 4. sie erzeugen keine Abgase – dabei sind E-Karts keinen Deut schwächer oder langsamer als vergleichbare Karts mit Benzinmotoren. All das kommt den Kart-Fahrenden zugute.

Für die Übersichtlichkeit versehen wir Strecken mit E-Karts mit einem (E) hinter dem Namen. In der Übersicht findest du eine Auflistung mit den besten Kartbahnen in Ober-, Mittel- und Unterfranken.

Kartbahnen in Oberfranken

Kartbahn Actionarena in Marktzeuln (E)

Laut Betreibern ist die Kart-Arena in Marktzeuln eine der modernsten Anlagen in ganz Europa – auf einer Bahnlänge von über 460 Metern düst man im E-Kart über Erhöhungen, durch enge Kurven und bis ins Ziel. Die Actionarena in Marktzeuln bietet darüber hinaus noch andere Aktivitäten wie Laser Tag, Bowling oder Escape Rooms. Aus diesem Grund lassen sich auch sogenannte "Powertickets" erwerben - diese gelten für Gruppen ab fünf Personen und beinhalten mehrere Aktivitäten, beispielsweise Kart fahren plus Lasertag.

Alle wichtigen Infos zur Actionarena:

Preise: 10 Minuten Kinder-Kart ab 10 Euro, 10 Minuten Erwachsenen-Kart ab 13 Euro

Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag (15-22 Uhr), Samstag (12-22 Uhr), Sonntag (12-18 Uhr), Feiertags (12-22 Uhr), Montag Ruhetag

Adresse: Spitzbergweg 4, 96275 Marktzeuln

Website: www.actionarena.de

Konrads Kartbahn in Hof

Mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde schießen kleine und große Hobby-Rennfahrerinnen und Rennfahrer durch die 1000 Quadratmeter große Halle im fränkischen Hof auf der Indoor-Rennstrecke. Wer will, mietet sich die Halle ganz für sich; mit bis zu 7 Karts ist der Preis dementsprechend angesetzt – bis zu 1100 Euro zahlt man für 4 Stunden Rennspaß.

Alle wichtigen Infos zu Konrads Kartbahn:

Preise: 10 Minuten Kinder-Kart ab 10 Euro, Erwachsenen Twin-Kart für 10 Minuten ab 18 Euro

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15-22Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertags 13-22 Uhr

Adresse: Gottlieb-Daimler-Straße 6, 95030 Hof

Website: www.konrads-kart.com

E-Fun-Park Pottenstein (E)

Die Rennstrecke in Pottenstein ist unter freiem Himmel befahrbar. Deshalb sollte man auf gutes Wetter hoffen – leichte Nässe vertragen die Fahrbahn und die E-Karts. Die E-Karts haben zwei Elektromotoren mit je 2,8 KW Leistung verbaut.

Alle wichtigen Infos zum E-Fun-Park Pottenstein:

Preis: Kinderticket 14 Euro für 10 Minuten, Erwachsenenticket 16 Euro für 10 Minuten

Öffnungszeiten: Unregelmäßig – auf der Webseite tagesaktuell informieren

Adresse: Am Langen Berg 28, 91278 Pottenstein

Website: www.e-fun-park-pottenstein.de

Kartbahnen in Unterfranken

Steigerwald-Motordrom Gerolzhofen

Die Outdoor-Rennstrecke in Gerolzhofen ist über 700 Meter lang und 6 Meter breit – im Mach 1 Kart mit Honda 4-Takt Motor und 9,5 PS und fünf Zentimeter Bodenfreiheit schwebt man förmlich durch die Kurven.

Alle wichtigen Infos zum Steigerwald-Motordrom:

Preis: 10 Minuten ab 14,50 Euro

Öffnungszeiten: April bis Ende Oktober: Samstag 9-18 Uhr; Sonn- und Feiertags 10–13 Uhr

Adresse: Dingolshäuser Str. 24, 97447 Gerolzhofen

Website: www.msvgeo.de

Kart Motorsport Arena Gollhofen

Die Kartbahn in Gollhofen zwischen Ansbach und Würzburg ist 1,5 Kilometer lang. Dabei liegt der Großteil der Strecke im Freien, bei schlechtem Wetter kann die 650 Meter lange Hallenstrecke befahren werden. Spezielle Tor- und Schrankensysteme trennen die Indoor- von der Outdoor-Strecke.

Alle wichtigen Infos zur Kart Motorsport Arena:

Preis: 10 Minuten ab 15 Euro

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15–22 Uhr; Samstag und Feiertags 10–23 Uhr; Sonntag 10–20 Uhr

Adresse: Industriestraße 6, 97258 Gollhofen

Website: www.kartmotorsport.de

eKart-Center Mainfranken (E)

Die Kartbahn in Würzburg bietet gleich zwei Arten von E-Karts an: für Einsteiger mit 8 PS und für Fortgeschrittene mit 10 PS. An Dienstagen außerhalb der Ferien und Feiertagen gibt es eine Kart-Happy-Hour: Für 29,50 Euro düst man, solange es die Öffnungszeiten hergeben.

Alle wichtigen Infos zum eKart-Center:

Preis: 10 Minuten ab 14 Euro, Ermäßigungen für Kinder unter 16 Jahren

Öffnungszeiten: Dienstag 16–22 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 16–20 Uhr; Freitag: 16–21 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage 11–21 Uhr

Adresse: Wilhelm-Wien-Straße 9, 97080 Würzburg

Website: www.ekart-center.de

InAction Oberwerrn

Die Rennfahrende befahren die 460 Meter lange Kartbahn in Oberwern bei Schweinfurt je nach Wahl mit einem 6,5 PS oder 9 PS starken Kart. Für Events wie Kindergeburtstage oder ähnliches gibt es vergünstigte Tarife.

Alle wichtigen Infos zum InAction:

Preis: 10 Minuten ab 14 Euro

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 13:00 bis 21:00 Uhr

Adresse: Am Lagerhaus 3, 97464 Oberwerrn

Website: www.inaction-oberwerrn.de

Kartbahnen in Mittelfranken

Kartbahn Formula Kart

Die Nürnberger Kartbahn Formula bietet fast täglich Vergünstigungen an, Dienstag etwa ist Familientag. Störend ist das angeblich „grüne Benzin“ mit dem die Karts betankt werden – wer dieses Greenwashing zweifelbar findet, weicht besser auf eine Kartbahn mit E-Karts aus.

Alle wichtigen Infos zur Kartbahn Formula Kart:

Preis: 10 Minuten ab 13,50 Euro (Erwachsen) oder ab 11 Euro (Kinder)

Öffnungszeiten: die Öffnungszeiten richten sich nach den Reservierungen - dafür einfach unter 0911 3663030 anrufen und nachfragen

Adresse: Kilianstraße 102, 90425 Nürnberg

Website: www.formula.de

Drifter Karts Nürnberg

Eine Mischung aus Mario Kart und Lasertag findet sich in Nürnbergs Westen: Bei Drifter Karts geht es nicht nur ums Runden drehen, im Battle Mode spielen zwei Teams mit je drei Karts gegeneinander. Insbesondere Kinder kommen hier auf ihre Kosten.

Alle wichtigen Infos zu Drifter Karts:

Preis: 10 Minuten für 11,50 Euro

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15–23 Uhr; Samstag 14–24 Uhr; Sonntag 14–23 Uhr

Adresse: Sigmundstraße 110, 90431 Nürnberg

Website: www.drifterkarts.de

Indoor Funpark Pleinfeld (E)

Auch der Funpark in Pleinfeld beim Brombachsee bietet eine Rennstrecke für E-Karts an. Die Strecke ist 180 Meter lang.

Alle wichtigen Infos zum Indoor Funpark:

Preis: 7 Minuten ab 10 Euro

Öffnungszeiten: Samstag 13–22 Uhr; Sonn- und Feiertage 13–20 Uhr (außer Christi Himmelfahrt); nach Anfrage für Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten geöffnet

Adresse: Mackenmühle 29, 91785 Pleinfeld

Website: www.funpark-pleinfeld.de

Aktueller Corona-Hinweis: Die meisten Anbieter haben ihren Betrieb längst wieder aufgenommen, der Zutritt erfolgt teilweise unter Beschränkungen. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken im Innenbereich, sowie die Hygiene- und Abstandsregeln sind in einigen Hallen weiterhin einzuhalten.

