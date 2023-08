Beiersdorf AG beendet Produktion von nachhaltiger Marke

von nachhaltiger Marke " Stop The Water While Using Me ": Von Markengründung bis Übernahme durch Beiersdorf

": Von Markengründung bis Übernahme durch Beiersdorf Neue Nachhaltigkeitsstrategie der Beiersdorf AG

Der Hamburgische Kosmetikkonzern Baiersdorf stellt eine seiner Marken ein. Erst im Frühjahr 2020 übernahm der Konzern die kleine Naturkosmetik-Marke "Stop The Water While Using Me". Der Bestand der restlichen Produkte soll bis Ende 2023 verkauft werden. Die Marke ist ab 2024 damit dann Geschichte. Erst Anfang des Jahres wurde eine Kooperation mit dem Konzern beendet, da Aldi die beliebte Marke "Nivea" nicht mehr anbietet.

"Stop The Water While Using Me": Nachhaltige Naturkosmetik gegen Wasserverschwendung

2011 wurde die kleine, nachhaltige Marke "Stop The Water While Using Me" gegründet. Das Ziel damals war ganz klar: "Save, Protect, Donate Water", so heißt es auf der Webseite der Firma. Auf Deutsch übersetzt ist das Firmenziel Wasser zu sparen, zu schützen und zu spenden. Doch auch weitere nachhaltige Handlungen schreibt sich die Marke auf die Fahne.

Um Wasser effektiv zu schützen, achtet "Stop The Water While Using Me" auch auf die Inhaltsstoffe der eigenen Produkte. Da Seifen und Shampoos letztendlich im Wasser landen, verwendet die Marke ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. Zudem sind die Produkte vegan und tierversuchsfrei. Ebenso sind bereits 76 Prozent der Produktverpackungen recyclebar.

2014 startete die Firma ihre "Good Water Projects". Damit engagiert sich "Stop The Water While Using Me" für sauberes Trinkwasser, Sanitärversogung und Hygiene auf der gesamten Welt. Durch den Kauf von Produkten werden die einzelnen Projekte finanziell unterstützt.

Beiersdorf stampft Marke ein: Keine Perspektive

Im Februar 2020 erwarb die Beiersdorf AG die Markenrechte an "Stop The Water While Using Me". Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, diente die Übernahme dazu, ein Zeichen für Nachhaltigkeit beim Konzern zu setzen. Die Beiersdorf AG beendet jetzt jedoch die Herstellung von "Stop The Water While Using Me" Produkten.

Nach Informationen der Lebensmittelzeitung schreibt die Frankfurter Rundschau, dass die Marke aufgrund von Lieferengpässen und Preissteigerungen eingestampft wird. Auch die Folgen der Corona-Pandemie sollen zu der Entscheidung geführt haben. Die Restbestände der vorhandenen Produkte sollen bis zum 31. Dezember 2023 verkauft werden.

Um weiterhin nachhaltig zu bleiben, möchte die Beiersdorf AG die Strategien ihrer bekannten Marken anpassen, so die Frankfurter Rundschau. Marken wie Nivea, Labello oder Eucerin sollen ihre Emission bis 2025 im Vergleich zu 2018 um 30 Prozent verringern.