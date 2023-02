Gehaltsreport 2023 : Studie gibt Gehaltsüberblick

Es ist kein Geheimnis, dass es große Unterschiede bei den Gehältern der Menschen in Deutschland gibt. Aber kaum jemand kennt sie so genau, weil Geld und Gehalt häufig noch immer ein Tabuthema sind. Das Jobportal StepStone hat jetzt eine Studie durchgeführt, um "mehr Transparenz zu schaffen."

"Größte Gehaltsdatenbank aller Zeiten": So steht es um die Gehälter in Deutschland

Das Besondere an der Studie sei laut StepStone, dass mit "einer der größten Gehaltsdatenbanken in Deutschland" gearbeitet würde. Für den Gehaltsreport seien 561.761 Daten ausgewertet worden, die im Zeitraum von Januar 2021 bis November 2022 erhoben wurden.

Die Ergebnisse beziehen sich alle auf das Bruttojahresgehalt der Befragten und sind in Euro angegeben. Außerdem handelt es sich bei den Daten um das sogenannte Median-Gehalt. Der Median ist ein statistischer Wert, der in der Mitte aller Werte liegt. Im Gegensatz dazu werden beim Durchschnittsgehalt alle Werte zusammengerechnet und durch die Anzahl der Datensätze geteilt. Das kann allerdings zu Verzerrungen führen, weil der Durchschnittswert durch extrem hohe oder niedrige Werte "ausschlagen" kann.

In Deutschland liegt das mittlere Bruttojahresgehalt bei 43.842 Euro. Bayern belegt mit einem mittleren Bruttojahresgehalt von 46.757 Euro den vierten Platz im Bundesländervergleich. Am meisten verdienen die Menschen in Hamburg, gefolgt von Baden-Württemberg und Hessen. Das geringste Jahresgehalt gibt es in Sachsen-Anhalt mit 36.122 Euro.

Ost-West-Unterschied und Gender Pay Gap: So ungleich sind die Gehälter verteilt

Aber nicht nur zwischen den Bundesländern kommen Unterschiede zum Vorschein. Auch bei einem Blick auf die neuen und alten Bundesländer und das Geschlecht wird deutlich, dass die Gehälter in Deutschland ungleich verteilt sind. Es zeigt sich noch immer ein deutliches Ost-West-Gefälle: Das Median-Gehalt im Osten beträgt 38.670 Euro, während Beschäftige im Westen ein Bruttojahresgehalt von 45.461 Euro verdienen. Das bedeutet einen Unterschied von ganzen 15 Prozent zwischen Osten und Westen.

Auch der Gender Pay Gap ist weiterhin ein Thema. Damit ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gemeint. Im StepStone Gehaltsreport wird der unbereinigte Gender Pay Gap angegeben: Er beträgt 13,06 Prozent. Das heißt, Männer verdienen für dieselbe Arbeit knapp 6000 Euro im Jahr (Mediangehalt) mehr als Frauen. Allgemein kann zwischen einem unbereinigten und einem bereinigten Gap unterschieden werden. Die unbereinigte Lohnlücke vergleicht die Gehälter von Männern und Frauen in ihrer Gesamtheit miteinander und ist als Differenz der Jahresgehälter zu verstehen. Bei der bereinigten Lohnlücke dagegen werden Faktoren wie die Berufserfahrung oder der Bildungshintergrund herausgerechnet. Was dann noch übrig bleibt, wird in der Wissenschaft als unerklärter Rest bezeichnet und könnte auf Diskriminierung beruhen.

Interessante Unterschiede zeigen sich auch bei einem Vergleich von Akademiker*innen und Nicht-Akademiker*innen. Menschen mit Hochschulabschluss haben ein Bruttojahresgehalt von 58.602 Euro, während Nicht-Akademiker*innen ein Jahresgehalt von 41.509 Euro verdienen. Auch bei Berufen mit oder ohne Personalverantwortung gibt es Unterschiede im Gehalt. Menschen, die Verantwortung für Personal tragen, verdienen im Mittel knapp 9000 Euro mehr als Menschen ohne diese Verantwortung.

Top-Verdiener: Welche Stadt und welche Branche schafft es aufs Treppchen?

Die Top-Gehalts-Stadt 2023 ist laut StepStone Stuttgart. Dort haben die Menschen im Mittel ein Jahresbruttogehalt von ganzen 54.008 Euro. Die Top-Branche ist wenig überraschend die Bank-Branche: Im Bankwesen verdienen die Angestellten ein Bruttojahresgehalt von 57.631 Euro. Aber auch die Branchen Pharma, Luft- und Raumfahrt, Versicherung und die Automobilindustrie zählen zu den Top-Verdienern.

