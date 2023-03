Meistens stößt man in den sozialen Netzwerken nahezu nur auf negative Geschichten und Beschwerden über DHL. Ganz anders aber im Fall von Henning Stein, einem Pathologen aus Witten (NRW). Auf Twitter postete Stein im vergangenen Jahr ein Foto von einem DHL-Benachrichtigungszettel. Darauf stand allerdings nicht etwa der Ablageort eines Pakets, sondern ein wichtiger Hinweis des Paketboten.

"Ihre Katze hat 2 Zecken im Nacken, Fell weg und gerötet", war die Botschaft auf dem DHL-Zettel. Stein schreibt dazu in seinem Tweet "Auch wenn gar kein Paket kommt, DHL informiert." Auf Nachfrage der tz erklärte der Pathologe Details zu dem Erlebnis. Seine Frau und er seien unterwegs gewesen. "Als ich zurückkam, lag diese Benachrichtigung im Briefkasten, und eine unserer zwei Katzen stand vor dem Haus und maunzte mich an. Wobei sie die Möglichkeit hatte, ins Haus reinzugehen. Wir haben gar kein Paket erwartet von DHL oder bekommen. Der Paketbote muss wissen, dass die Katze zu uns gehört.“

Herzerwärmende Botschaft: Aufmerksamer DHL-Bote hinterlässt wichtige Nachricht

Der Hinweis, dass seine Katze Zecken habe, habe tatsächlich gestimmt. Pippo - wie die zu dem Zeitpunkt fünfjährige Katze der Rasse Selkirk heißt, habe sich die unerwünschten Gäste eingefangen. "Wir haben eine Wiese im Garten und da sind relativ viele Zecken. Auch unsere beiden Hunde haben immer wieder Zecken“, so Stein. Aber das Wichtigste: "Pippo geht es gut", versichert der Katzenbesitzer.

Stein und seine Frau freuen sich über den aufmerksamen Boten: "Ich finde es eine ganz nette Geste vom Paketdienst, der ja unter großem zeitlichen Stress steht, so eine menschliche Nachricht zu hinterlassen." Auch auf Twitter stößt die Aktion auf viel Lob: "Das ist ja nett von dem DHL-Mann", kommentiert eine Userin. "Total süß" und "Wie aufmerksam", freuen sich andere. Eine Userin erzählt auch ihre eigene DHL-Geschichte: "Wir hatten früher einen DHL Mann, der hatte immer Leckerli für unsere Hündin dabei. Sie bekam immer drei. Und sie konnte zählen!"

Eine Twitter-Nutzerin konnte sich jedoch einen scherzhaften Spruch nicht verkneifen: "Hat er die Katze in der Filiale abgegeben, weil er Sie nicht angetroffen hat?" Darauf entgegnete Stein: "Nein, die Katze stand vor dem Haus und schaute mich vorwurfsvoll an als ich heimkam." Es scheint also alles wieder in bester Ordnung zu sein.

Das könnte dich auch interessieren: