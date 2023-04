Am 3. April 2023 hat der Vorverkauf des Deutschlandtickets - oder auch 49-Euro-Ticket - gestartet. Ab dem 1. Mai 2023 sollen Fahrgäste dann von dem vergünstigtem ÖPNV-Angebot profitieren und deutschlandweit einfach und klimafreundlich den Nah- und Regionalverkehr nutzen können.

Der Fernverkehr ist von dem Deutschlandticket allerdings ausgeschlossen. Darauf macht die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite aufmerksam: "Bitte beachten Sie jedoch, dass das Deutschland-Ticket grundsätzlich nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG oder anderer Fernverkehrsanbieter wie zum Beispiel FlixTrain betrieben werden (IC, EC, ICE, aber auch RE der DB Fernverkehr AG), gültig ist." In einem Ausnahmefall können Reisende aber doch einen ICE nutzen.

Deutschlandticket: In diesem Fall kannst du den Fernverkehr nutzen

Auch wenn grundsätzlich gilt, dass das Deutschlandticket im Fernverkehr nicht gültig ist, soll Fahrgästen dennoch die Möglichkeit gegeben werden, im Fall von starken Verspätungen auf Züge des Fernverkehrs umzusteigen. Das hatte die Deutsche Bahn auf Nachfrage von 24rhein bestätigt.

Auch ohne Deutschlandticket ist es bisher möglich, sein Geld für verspätete Züge oder alternative Verkehrsmittel zurückzubekommen. "Generell erhalten Sie ab einer Verspätung von 60 Minuten am Zielbahnhof eine Entschädigung von 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt, ab 120 Minuten Verspätung sind es 50 Prozent für die einfache Fahrt", so die Deutsche Bahn. Sei man gezwungen auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen oder in einem Hotel zu übernachten, würde die Bahn Kosten bis maximal 80 Euro erstatten.

Im Falle des 49-Euro-Tickets gibt es ähnliche Regelungen. Hat ein Zug eine Verspätung von mindestens 20 Minuten, greift die sogenannte Mobilitätsgarantie, so die Deutsche Bahn gegenüber 24rhein. Das heißt, dass Reisende mit einem Deutschlandticket das Recht haben, einen ICE oder einen anderen Zug des Fernverkehrs zu nutzen, wenn der eigentliche Zug verspätet ist. Allerdings müssen sich Fahrgäste dennoch ein zunächst ein gültiges Ticket für den ICE kaufen. Die Kosten dafür können dann beim zuständigen Verkehrsunternehmen eingereicht werden. Für Fahrten mit dem ICE oder anderen Zügen des Fernverkehrs werden die Kosten 24rhein zufolge komplett erstattet.

ICE mit Deutschlandticket: So klappt es mit der Erstattung

Damit die Rückerstattung problemlos abläuft, ist es allerdings wichtig, Beweise zu sammeln. Darauf macht der Focus aufmerksam. Fahrgäste müssten demnach beweisen können, dass der Kauf des ICE-Tickets als Alternative zum Regionalzug gerechtfertigt gewesen sei. Dabei können offizielle Bestätigungen des Zugpersonals, die Zugnummer und Abfahrtszeiten beinhalten, hilfreich sein.

