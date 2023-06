Serien-Fans kennen sich bestens mit dem Warten auf neue Folgen aus: Meist heißt es monatelang Geduld haben, nur um dann die wenigen Episoden direkt nach ihrem Erscheinen innerhalb kürzester Zeit zu verschlingen. Als wäre das Warten mit dem gewöhnlichen Release-Plan nicht schon schlimm genug, kommt es aktuell bei der Produktion zu einem großen Problem, das die Dreharbeiten einiger Serien verzögern wird.

Bei einer Vielzahl von Serien wird es vorerst keine neuen Folgen geben: Schuld ist ein Autoren-Streik in Hollywood. Die Drehbuchautor*innen erheben sich gegen Filmstudios und Streaminganbietern, da der aktuelle Tarifvertrag nicht mehr zeitgemäß sei, vor allem ein Inflationsausgleich ist im Gespräch.

Autorenstreik in Hollywood: Serien-Fans müssen sich gedulden

Auch eine Regulierung von künstlicher Intelligenz in Bezug auf Drehbücher soll von den Autor*innen gefordert werden, schließlich können Programme wie ChatGPT mittlerweile selbstständig komplexe Geschichten verfassen. Daher besteht die Gefahr, dass ein erhöhter Einsatz einer KI den ein oder anderen Auto seinen Job kosten könnte.

Betroffen sind neben einigen Kino-Blockbustern wie dem achten Ableger der "Mission Impossible"-Reihe mit Tom Cruise und dem Marvel-Reboot über den Vampirjäger "Blade" auch mehrere der in den USA sehr beliebten Late-Night-Shows. Die betroffenen Talkmaster Jimmy Fallon und Co. haben sich als Reaktion bereits auf die Seite der Autor*innen gestellt und unterstützen deren Forderungen.

Besonders hart trifft der Streik allerdings Fans einiger großer Netflix-Produktionen: Neben dem Welterfolg "Stranger Things" sind auch die neuen Folgen von "Cobra Kai" und "Emily in Paris" bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Weiterhin betroffen sind auch die zweite Staffel der Videospielverfilmung "The Last of Us" mit Pedro Pascal und der "Game of Thrones"-Ableger "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".

"Stranger Things" und "Game of Thrones"-Ableger auf Eis gelegt

Nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch neugierige Nutzer von diversen Streamingdiensten, müssen wohl oder übel darauf hoffen, dass es zu einer baldigen Einigung im Tarifstreit kommen wird. Andernfalls droht eine noch längere Wartezeit auf neue Folgen, als sie ohnehin schon zu erdulden ist.

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa