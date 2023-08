Schwere Unwetter in Europa – Beliebte Urlaubsländer von Gewittern zerstört: Noch vor wenigen Wochen sorgte extreme Hitze und Waldbrände am Mittelmeer für verheerende Folgen. Besonders dramatisch war die Lage auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos.

Doch in den letzten Tagen wendete das Blatt sich dramatisch. Immer mehr Unwetter suchten Europa heim und nahmen in vielen beliebten Urlaubsregionen katastrophale Ausmaße an.

Tornados und Starkregen in Urlaubsgebieten: Video zeigt die schockierenden Bilder

In Kroatien hat zuletzt eine Quallenplage Aufsehen erregt. Jetzt wüteten schwere Unwetter in dem beliebten Balkanstaat. Im Westen des Landes kam es zu Überflutungen, Hagel und einem Tornado, der die Küstenstadt Rovinj nur knapp verfehlte. Die schlimmen Auswirkungen des Starkregens seht ihr im Video.

Auch auf Mallorca haben die Unwetter dramatische Folgen. Zwei Kinder wurden mit ihrer Luftmatratze vom Strand fortgeweht und auch ein Kajakfahrer musste aus dem Wasser gerettet werden. Einem Bericht der Hafenbehörde der Balearen zufolge soll sich sogar ein Kreuzfahrschiff aufgrund des starken Windes losgerissen haben und mit einem Öltanker zusammengestoßen sein.

Doch nicht nur Kroatien und Slowenien waren von den verheerenden Auswirkungen der Unwetter betroffen. Die starken Regenfälle sorgten unter anderem auch in Südtirol, in Slowenien und auf Ibiza zu einer Schneise der Zerstörung.

Alle dramatischen Bilder aus den Urlaubsregionen seht ihr im Video von Ippen.Media, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © IPPEN Media