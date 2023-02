Fünffacher Familienzuwachs auf einen Schlag: In Polen hat eine Frau Fünflinge zur Welt gebracht. Doch für die 37-Jährige war es nicht die erste Geburt: Mit ihrem Ehemann hat sie bereits sieben Kinder. Das Krankenhaus, in dem die Babys zur Welt kamen, gab nun bekannt, wie es der Großfamilie geht.

Per Kaiserschnitt wurden die Babys am Sonntag (12. Februar 2023) in der 28. Schwangerschaftswoche im Universitätsklinikum in Krakau geboren, wie das Krankenhaus auf seiner Homepage und auch auf der offiziellen Facebook-Seite verkündete. Die Geschwister, zwei Jungen und drei Mädchen, sind somit Frühchen und wogen zwischen 710 und 1400 Gramm und sind etwa 40 Zentimeter groß. Nach der Entbindung wurden sie in Brutkästen gelegt und künstlich beatmet. Der Klinik zufolge gehe es ihnen aber den Umständen entsprechend gut.

"Ein wirklich cooles Leben": Siebenfache Mutter bekommt Fünflinge

Die zwölffachen Eltern gaben zudem eine Pressekonferenz. "Wenn man ein System hat, eine ruhige Herangehensweise und eine positive Einstellung, dann ist es möglich, ein wirklich cooles Leben mit so einem großen Haufen Kinder zu haben", sagte Mutter Dominika Clarke dabei. Ihr Mann ist gebürtiger Brite. Die beiden haben bereits sieben Kinder, die zwischen 10 Monaten und 12 Jahren alt sind. Auch zwei Zwillingspärchen sind darunter.

Für den neuesten Familienzuwachs hat sich das Paar für Doppelnamen entschieden: Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose und Henry James. Dabei hätten die Eltern nur mit einem weiteren Kind geplant, verrieten sie bei der Pressekonferenz. Die Krakauer Uni-Klinik bezeichnet die Geburt der Fünflinge als "Wunder". Denn: "So eine Schwangerschaft tritt einmal in 52 Millionen Fällen auf", schreibt das Krankenhaus auf Facebook.

