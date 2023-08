Tipps für deine Städtereise nach Paris

Wo bestelle ich Tickets vor?

Sehenswürdigkeiten, die sich lohnen

Beste Reisezeit

Essen rund um die Uhr

In Paris ist immer was los. Das bedeutet natürlich auch, dass immer viele Touristen in der Stadt unterwegs sind. So könnte es dir passieren, dass die Stadt voll und ein Besuch der Sehenswürdigkeiten mit Wartezeiten verbunden ist. Dafür findest du fast zu jeder Uhrzeit ein Restaurant, eine Bar oder einen Kiosk, der geöffnet hat. Auch sonntags laden viele Geschäfte, wie zum Beispiel die beliebten Galeries Lafayette, zum Bummel ein.

Tickets für deine Parisreise vorbestellen

Ein Frühstück auf dem Eiffelturm, die Aussicht vom Triumphbogen genießen oder eine Bootsfahrt auf der Seine: Das sind Dinge, die du unbedingt in Paris unternommen haben solltest. Allerdings kann es dir passieren, dass du dich bei einem spontanen Besuch in lange Warteschlangen stellen musst und dadurch sehr viel Zeit verlierst.

Daher legen wir dir ans Herz, dir schon vorher einen Plan zu machen, wann du welchen Ausflug machen möchtest. Auf den Seiten GetYourGuide, Paris Pass, Turbopass oder Help-touristis-in-Paris kannst du beispielsweise Karten reservieren.

Hier kannst du auch Kombitickets erwerben und sparst dadurch auch noch Geld. Beste Reisezeiten sind Frühling oder Herbst, außerhalb der Ferien.

Hotels in Paris

In Paris hast du eine riesige Auswahl an Unterkünften, von Luxus bis einfach. Worauf du achten solltest, ist, dass du mindestens ein Hotel mit drei Sternen buchst. So kannst du dir sicher sein, eine gute Wahl getroffen zu haben und keine Enttäuschung zu erleben.

Es ist auch sehr hilfreich, im Vorfeld die Hotelbewertungen, zum Beispiel bei booking.com oder bei Google, durchzulesen.

Hotels in der Stadt bieten den Vorteil, dass du die Stadt zu Fuß erobern kannst, sind aber entsprechend teurer als die Hotels außerhalb.

Frühstück

Die erste Mahlzeit des Tages und der perfekte Start in den Tag, das ist das Frühstück. Beachte hierbei, dass in den Hotels das Frühstück meist zu einem überteuerten Preis angeboten wird. Besser ist es, auf der Straße nach einem schönen Café zu suchen oder sich bei einem der vielen Standhändler etwas zu kaufen.

In der ganzen Stadt gibt es wunderschöne Sitzgelegenheiten. In Parks wie beispielsweise dem Jardin des Tuileries, der zwischen dem Place de la Concorde und dem Louvre liegt, und einen praktischen Ausgangspunkt für Unternehmungen bietet, lässt sich ein Latte Macchiato und ein Croissant bestens genießen.

Als besondere Cafés der Stadt können wir dir The Coffee in der 40 Rue des Gravilliers empfehlen oder The French Bastards in der 61 Rue Oberkampf, wo es jede Menge liebevolle Köstlichkeiten zu probieren gibt.

Essen und Trinken

Das Praktische an Paris: Es gibt an jeder Ecke Streetfood, zahlreiche Restaurants und Bars, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet haben. Und für den Wein unter dem Eiffelturm bieten sich die kleinen Kioske an, die fast rund um die Uhr geöffnet haben.

Bei Weinflasche solltet ihr nur berücksichtigen, einen entsprechenden Öffner dabei zu haben oder eine Flasche mit Schraubverschluss auszuwählen. In den Parks gibt es auch viele Straßenverkäufer, die ihre Ware zu überteuerten Preisen anbieten.

Hier ist Vorsicht geboten! An den touristischen Orten solltest du deine Wertsachen immer nah bei dir und am Körper tragen. Rund um die Rue Saint-Denis befindet sich ein Viertel, das auch bei Einheimischen als beliebter Treffpunkt gilt.

Shopping

Wer zum Shoppen nach Paris kommt, sollte auf jeden Fall viel Geld mitbringen. Denn zum Geldausgeben gibt es wirklich jede Menge Gelegenheiten. Egal, ob auf der Champs Èlysèes oder in einer der Galeries Lafayette, überall befinden sich viele Geschäfte, die du dir ansehen kannst.

Dort findest du angesagte Trends und Looks. Eine Marke, die direkt aus Paris kommt, ist zum Beispiel maje. Sportfans werden sicher im Nikeladen fündig, Fans von Mickey Mouse und Co. haben im Disney Store nicht nur die Gelegenheit, Fotos mit ihren Stars in Lebensgröße zu machen, sondern können auch gleich das passende Souvenir mit nach Hause nehmen. Weitere Souvenirs findest du in kleinen Läden oder auch im Hard Rock Café.

Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Velo oder E-Scooter

Welches das richtige Fortbewegungsmittel für Paris ist, das muss am Ende jeder selbst entscheiden. Mit dem Auto ist Paris von Deutschland aus sehr gut zu erreichen. Allerdings herrscht in der Stadt immer viel Verkehr und auch für kurze Wege musst du teilweise sehr viel Geduld aufbringen und Zeit einplanen. Der Spritverbrauch im Stop & Go ist dementsprechend hoch und kann bis zu 20 Liter/100 Kilometer betragen.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Generell gilt, dass Parkhäuser viel teurer sind als Parkplätze. Parkplätze sind am Wochenende sowie an Sonn- und Feiertagen kostenlos. Wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, kannst du dies bis spät in die Nacht. Die ganze Stadt ist sehr gut erschlossen. Auch für Velo- oder E-Scooter-Fahrer ist Paris ein Paradies. Insgesamt warten laut Help-tourists-in-Paris.com 371 Kilometer Fahrradweg auf dich.

Wer ein Fahrrad ausleihen möchte, kann dies beispielsweise an einer von mehr als 1300 Vélib Stationen in Paris tun. Direktes Ausleihen verschiedener Räder und Scooter funktioniert ganz einfach über Apps, mit denen du die Fahrzeuge direkt entsichern kannst. Beachte bitte, dass du mit den E-Scootern nur auf Fahrradwegen unterwegs sein darfst. Eine Helmpflicht wie in Deutschland existiert dagegen nicht.

Mehr zum Thema Urlaub: