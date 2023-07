Die Hitze am Mittelmeer hält weiter an. Die Folgen sind verheerend. In vielen Küstenstaaten wüten Waldbrände, besonders dramatisch war die Lage in den vergangenen Wochen auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos. Doch auch in Kroatien haben die Feuerwehren alle Hände voll zu tun.

Derzeit sind die Feuerwehren vor allem im Raum Split im Einsatz. Laut der kroatischen Feuerwehr wurden bereits am vergangenen Donnerstag (27. Juli 2023) Buschbrände auf der Insel Čiovo gemeldet. Diese waren für mächtige Rauchsäulen verantwortlich, die weithin in den Urlaubsorten Split und Trogir zu sehen waren.

Brände in Kroatien - vor allem Raum Split und Dubrovnik betroffen

Am Sonntag (31. Juli 2023) gelang es schließlich, die Brandherde in der Nähe der Gemeinde Okrug Gornji zu lokalisieren, woraufhin die Feuerwehren aus den Städten Trogir und Split mit Unterstützung von Löschflugzeugen mit der Brandbekämpfung beginnen konnten. Laut der örtlichen Feuerwehr waren ausgetrocknete Wiesen und kleine Nadelgehölze in Flammen geraten, wobei sich der Brand auf eine Fläche von über 600 Hektar ausbreitete. Insgesamt waren rund 50 Kräfte der Feuerwehren im Einsatz.

In den Tagen zuvor hielten Brände im Raum des Top-Urlaubsziels Dubrovnik die Einsatzkräfte auf Trab. Das Feuer kam zeitweise sogar bis auf wenige Kilometer an die "Perle der Adria" heran. Anfang vergangener Woche waren gleichzeitig zwei Flächenbrände im Bereich Veliki Žali-Brsečine im Norden von Dubrovnik und bei Plat südlich der Stadt ausgebrochen. Am Dienstag (25. Juli) starteten die Feuerwehren aus mehreren Städten Dalmatiens zu großen Löschaktionen. "In der Nacht war die Lage ernst, sogar Wohnhäuser waren bedroht. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt", so der Feuerwehr-Chef der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva, Stjepan Simović, in einer Pressemitteilung. Zeitweise waren auch zwei Löschflugzeuge an der Brandbekämpfung beteiligt.

Im Laufe des Dienstags erschwerten orkanartige Winde die Löscharbeiten, sodass die beiden Löschflugzeuge nicht mehr eingesetzt werden konnten. In der Nacht auf Mittwoch (26. Juli) waren insgesamt 130 Feuerwehrleute im Einsatz, der Schwerpunkt war vor allem die Gegend um Plat. "Wir mussten niemanden evakuieren. Die Feuerwehr gab wirklich alles, um alle betroffenen Objekte zu schützen", so Feuerwehrkommandant Slavko Tucaković. Am Donnerstag waren die Brände schließlich größtenteils unter Kontrolle.

Vorschaubild: © Miroslav Lelas (AP)/dpa