Zwischen Wald und Adel: Mit dem Pfeil nach Egloffstein

Der Pfeil fhrte uns nach Egloffstein in der Frnkischen Schweiz. Dort arbeitet im Wald ein Holzrcker, der auch Kutsche fhrt. Auf der Burg radeln Touristen herum, reparieren die Besitzer so viel wie mglich selbst und hat eine Frankfurter Familie ihren Zweitwohnsitz.

Vier Dinge sind in der Sommerserie klar wie Klobrh": Erstens landet der Pfeil - meiner zumindest - in schner Regelmigkeit mitten auf dem Acker oder im Wald. Zweitens ist es vllig egal, wo auf der Frankenkarte er steckenbleibt. Es ist nmlich drittens berall schn und viertens trifft man immer, immer!, auf nette Menschen. Wie Gnther Lehnes, der uns am Anfang den Rcken zudrehte.