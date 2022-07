Der Meteorologe Dominik Jung, eher bekannt für markige Aussagen zum Thema Wetter, hält sich noch zurück: Mitte Juli, so Jung gegenüber wetter.net, könnte in Deutschland eine neue Hitzewelle drohen. Temperaturen an oder über die 40 Grad - und das mehrere Tage in Folge. Dazu keine oder kaum Niederschläge. Sicher sei dies jedoch noch nicht.

Auch die Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Wetterkontor befürchtete gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) ab Mitte Juli eine Hitzeperiode in Deutschland: „Im Zeitraum von Samstag (16. Juli) bis Mittwoch (20. Juli) wird es voraussichtlich immer heißer. Die Temperaturen kommen mancherorts an die 40-Grad-Grenze heran. Es ist möglich, dass die 40-Grad-Marke geknackt wird“. Die heißen Luftmassen ziehen von Süden heran - es droht eine ähnliche Lage wie derzeit in vielen Regionen Südeuropas.

Dürre, Hitze und zahlreiche Brände in Südeuropa

Dort hat Italien wegen der gravierenden Trockenheit in fünf Regionen - Lombardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna, Venetien sowie Friaul-Julisch Venetien - den Notstand beschlossen. Vor allem Norditalien erlebt derzeit eine heftige Trockenheit. Große Seen wie etwa der Gardasee führen deutlich weniger Wasser als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Der Wasserstand im Fluss Po - der längste Strom Italiens - ging so weit zurück, dass an der Meermündung Salzwasser kilometerweit in das Flussbett drang. Der Pegel ist an manchen Stellen so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Städte wie Pisa und Verona schränkten unlängst die Wassernutzung ein. Venedig und Mailand drehten einen Teil der Brunnen ab.

In Spanien waren die Temperaturen zuletzt tagelang nicht unter 40 Grad gefallen. Heftige Waldbrände wüten noch immer im Land. Hitzeperioden nehmen in Spanien zu, so der staatliche meteorologische Dienst Spaniens. Diese Entwicklung sei auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen. Man werde sich nicht wundern dürfen, wenn irgendwann die 50-Grad-Marke erreicht werde.

In Griechenland kämpfen derzeit hunderte Feuerwehrleuten und freiwilligen Helfer gegen Waldbrände. In der Nacht zu Dienstag ist es ihnen gelungen, drei große Waldbrände in Griechenland zum Teil unter Kontrolle zu bringen. "Die Gefahr bleibt jedoch groß", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen (ERT). Die Brände seien nach Angaben der Meteorologen wegen der lang anhaltenden Dürre und der hohen Temperaturen ausgebrochen und wurden durch starke Winde angefacht.

Droht Deutschland nach der Abkühlung der Hitzeschock?

In Deutschland hingegen sind die Temperaturen derzeit erträglich. Dies wird den Meteorologen zufolge die nächsten Tage auch so bleiben. Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad werden erreicht - über 30 Grad dürfte das Thermometer nur selten springen. Zwischenzeitlich könnte ein Tiefausläufer sogar stärke Niederschläge nach Deutschland bringen. Dies wäre bitter notwendig - fiel doch auch in Deutschland zuletzt zu wenig Regen.

Ab Mitte Juli werden die Wettermodelle jedoch unsicher. In einigen Prognosen ist schon jetzt eine Hitzewelle ab dem 15. beziehungsweise 16. Juli zu erkennen. Dann drohen auch in Deutschland wieder Wetterwarnungen wegen Hitze: Wenn die Temperaturen auch in der Nacht kaum abfallen, heizen sich gerade die Städte massiv auf. Die hohen Temperaturen sind dann nicht nur unangenehm, sondern können sogar lebensbedrohlich werden, da es dem Körper immer schwerer fällt, die Körpertemperatur bei 37 Grad zu halten. Besonders ältere Menschen sind hier gefährdet - doch auch fittere und jüngere Menschen sollten dann auf sportliche Betätigung in der Sonne verzichten. rowa/mit dpa