Deutschland vor 20 Minuten

Zug

Kein WC, kein Personal: Frau macht sich in Regionalbahn in die Hose

Das 9-Euro-Ticket ist beliebt - doch es verschärft auch die Probleme der Deutschen Bahn. Dies musste eine Frau in Hessen am eigenen Leib erfahren: In ihrem Zug gab es keine funktionierende Toilette.