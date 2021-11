Deutschland vor 1 Stunde

Familienleben

"Ehe Light" kommt: Was ist eine Verantwortungsgemeinschaft?

Die künftige Ampel-Regierung will das Familienrecht in vielerlei Hinsicht modernisieren. Es soll zum Beispiel das „Institut der Verantwortungsgemeinschaft“ eingeführt werden. Doch was soll das sein?