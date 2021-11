Sollte Feuerwerk an Silvester grundsätzlich verboten werden? Die Diskussion um ein "Böllerverbot" entflammt jedes Jahr in den Wochen vor dem Jahreswechsel erneut und auch in diesem Jahr hat sich die Initiative Deutsche Umwelthilfe (DUH) für ein bundesweites Verbot von Feuerwerk ausgesprochen.

Unterstützt werden sie dabei von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), mehreren Ärztevertretern und Tierschützern. In diesem Jahr geht es bei der Forderung auch um die angespannte Corona-Lage in Deutschland. "Nur so kann angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie verhindert werden, dass Ärzte, Pflegekräfte und Krankenhäuser überlastet werden", begründet die Initiative ihre Forderung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Silvester 2021 ohne Feuerwerk? Aktionsbündnis fordert Verbot - und zwar langfristig

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Verkaufsverbot für bestimmte Feuerwerkskörper wie Silvesterknaller und Raketen ausgesprochen. Wer noch Böller und ähnliches aus vorigen Jahren zu Hause hatte, durfte diese aber zum Jahreswechsel zünden. In vielen Innenstädten gab es daher zusätzlich Verbotszonen.

An diese Regeln will der Geschäftsführer der DUH, Jürgen Resch, anknüpfen. "Feuerwerk zum Jahreswechsel mit Schwarzpulver muss unterbleiben", so Resch. Argumente für das Verbot seien vor allem die Luftverschmutzung durch Feinstaub, Verletzungen an Händen und Augen durch Böllerexplosionen und die Auswirkungen des Lärms auf Tiere. So gerieten beispielsweise allein an Silvester 2000 Tonnen hochgiftigen Feinstaubs in die Luft, so Resch.

Der Augenarzt Andreas Reuland und der Lungenarzt Norbert Mülleneisen schlossen sich Reschs Warnung vor den gesundheitlichen Folgen von Feuerwerkskörpern und Böllern an. Reuland sprach von rund 500 Menschen, die jedes Jahr an Silvester durch Feuerwerk an den Augen verletzt werden, etwa 100 davon sogar schwer. Auch Verletzungen an der Hand oder dem Trommelfell sind in den Krankenhäusern an Silvester kein ungewöhnlicher Anblick. Genaue Zahlen sind dazu nicht bekannt.

Ärzte warnen vor Silvesterfeuerwerk: Für Asthmatiker "wie Waterboarding"

Mülleneisen berichtete von Asthmatikern, die noch eine Woche nach Silvester Anfälle hätten. Die Gefühle von Asthmatikern, die in der Silvesternacht dem Rauch von Feuerwerkskörpern ausgesetzt seien, verglich er mit der Foltermethode Waterboarding. Bei dieser wird das Gefühl erzeugt, zu ersticken. Mülleneisen rät Asthmatikern, den Jahreswechsel im Haus zu verbringen.

Das Aktionsbündnis der Umwelthilfe forderte aus all diesen Gründen nicht nur ein Feuerwerksverbot für kommendes Silvester, die Bundesregierung soll zudem das Sprengstoffgesetz entsprechend ändern. Kompromisse wie große Feuerwerke an zentralen Plätzen in den Städten statt privaten Feuerwerken lehnte Jürgen Resch grundsätzlich ab. Als Alternative plädierte er für Licht- oder Lasershows.

Der Vize-Vorsitzende der GdP, Jörg Radek, würde städtisches Feuerwerk dagegen hinnehmen. "Das hohe Verletzungsrisiko sowie unkalkulierbare Brandgefahren für jedermann sind gute Gründe genug, um Feuerwerk nur an bestimmten Orten in den Kommunen zuzulassen." Laut Radek gehe es auch um die Sicherheit von Polizisten und Feuerwehrleuten an Silvester.

Verbände üben heftige Kritik: "Gezielte Fehlinformation" durch Deutsche Umwelthilfe

Die Feuerwerkshersteller und Hobby-Feuerwerker stellten sich deutlich gegen das Verbot. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) betonte, dass es um eine beliebte Silvester-Tradition gehe und das Kulturgut Feuerwerk. Der größte Teil der Patienten, die an Silvester in der Notaufnahme landen, sei dort wegen Alkoholkonsum oder anderen Verletzungen, nicht wegen Böllern. Schwere Verletzungen könnten zudem nur als Folge von "illegalem oder unsachgemäß abgebrannten Feuerwerk" entstehen.

Der Bundesverband Pyrotechnik (BVPK) warf der DUH polemische Zuspitzung und "gezielte Fehlinformation" vor. So würde die Feinstaubbelastung durch Feuerwerk an Silvester laut Umweltbundesamt wesentlich niedriger liegen, als von der DUH behauptet. Die Belastung sei außerdem nur kurzzeitig, insgesamt mache das Silvesterfeuerwerk nur 0,7 Prozent des Feinstaubs eines Jahres aus. "Einmal im Jahr die Funken sprühen zu lassen, bedeutet für viele Menschen eine ganz besondere Faszination", so der BVPK. Ein Verbot von privatem Kleinfeuerwerk vor der Haustür oder im eigenen Garten senke laut Verband werde die Corona-Infektiosnzahlen, noch entlaste es die Krankenhäuser.

mit Material der dpa