Zwei Mädchen aus Fulda vermisst: Wo sind Kira (10) und MIchelle (15)?

Kira und Michell aus Fulda vermisst: Seit Montag (9. April 2018) werden zwei Mädchen aus Fulda (Hessen) vermisst. Die beiden Kinder verschwanden am Montag nach einem Streit aus einer Betreuungseinrichtung in Fulda. Die Polizei bekam zuletzt Zeugenhinweise, die davon berichteten, dass die Mädchen mit Zug nach Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) gefahren seien. Dort sind sie wohl gegen 16.30 Uhr ausgestiegen.



Eine weitere Zeugin berichtete, dass sie die Mädchen am Dienstag (10. April 2018) im Stadtgebiet von Baden Soden-Salmünster gesehen habe. Die Behörden haben deshalb die Suche auf diesen Bereich fokussiert.



Beschreibung der Vermissten

Kira Wagner (10):

- 140 cm groß

- normale Statur

- dunkelbraune, schulterlange Haare



Michell Fehmann (15):

- 168 cm groß

- normale Statur

- l ange, braune Haare



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 0661 / 105 - 0 entgegen genommen.