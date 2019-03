Hund in Mittelfranken sucht dringend Herrchen: "Hans Dampf", ein Dogo Argentino-Rüde, der im Hundezentrum Mittelfranken beherbergt wird, sucht dringend einen neuen Besitzer. Dringend deshalb, weil eine Einschläferung droht. Grund für die drohende Einschläferung ist, dass "Hans Dampf" bisher nicht vermittelt werden konnte. Der Hund ist in einem sogenannten Hundezentrum untergebracht, keinem Tierheim, was eine dauerhafte Bleibe wäre. Die Stadt Weiden zahlt wohl 35 Euro täglich für die Unterbringung des Hundes - 1085 Euro im Monat. Gegenüber dem Lokalportal Onetz äußerte sich nun die zuständige Behörde, dass man das Geld selbst gut gebrauchen könne, um ein neues Tierheim bauen zu können.

Der Hundezentrum-Betreiber würde den Dogo Argentino-Rüden behalten, falls die Stadt ihm die Kosten für ein Jahr Unterbringung bezahlt. Da dies wohl nicht der Fall ist, möchte Betreiber Gerd Schuster den Rüden gerne weitervermitteln.

Weiden/Oberpfalz: Hundezentrum will Einschläferung verhindern

Via Facebook erklärte das Hundezentrum nun, dass man eine Einschläferung des Hundes verhindern wolle. Es werde ein "Endplatz" für den Hund gesucht, kein Tierheim oder ein sogenannter "Gnadenhof". "Wir werden es nicht zulassen, dass aus "Hans im Glück" wieder der Dogo Argentino wird, der er mal war. - Verängstigt, misstrauisch und schwer zu handhaben", heißt es im Beitrag.

"Hans Dampf": Die Geschichte des Dogo Argentino-Rüden

Der Hund hat bereits Einiges hinter sich: Der Dogo Argentino-Rüde kam laut dem Bericht illegal nach Deutschland und wurde von einer Familie im oberpfälzischen Weiden aufgenommen. Dort lebte demnach eine weitere Hündin. Als es eines Tages zum Streit zwischen den Hunden kam, ging der 13-jährige Sohn der Familie dazwischen, um zu schlichten: Der Junge wurde dabei von "Hans Dampf" gebissen. Der Hund wurde zu Bekannten gegeben und die Behörden eingeschaltet.

Der Bekannte konnte sich jedoch nicht dauerhaft um das Tier kümmern, so dass er das Veterinäramt Weiden einschaltete. Problematisch daran: In ein Tierheim der Region konnte "Hans Dampf" nicht verlegt werden, da es dort keine Genehmigung für die Betreuung eines derartigen Hundes gab. Und so landete der Rüde im Hundezentrum Mittelfranken.

Ethikkommission entscheidet über Einschläferung

Ein Veterinärmediziner der Stadt sagte gegenüber Onetz, dass schließlich eine Ethikkommission über die Einschläferung per Spritze entscheiden müsse. Vielleicht finde sich ja noch jemand, der den Hund nehmen würde, hieß es demnach von Seiten der Stadt.

Im mittelfränkischen Nürnberg bewegt das Schicksal des blinden Hundes Flo viele Menschen. Die Geschichte dahinter: Fast blinder Hund Flo landet wieder im Tierheim Nürnberg - Mitarbeiter fühlen sich "getäuscht wie noch nie"