Bund-Länder-Gipfel will Corona-Maßnahmen verschärfen

Wie werden die Beschlüsse in Bayern umgesetzt?

umgesetzt? Markus Söder äußert sich live auf Pressekonferenz

Aufgrund der kritischen Corona-Lage in den deutschen Kliniken haben die Länderchefs, die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel und ihr womöglicher Nachfolger Olaf Scholz am Donnerstag (2. Dezember 2021) erneut über bundesweite Corona-Maßnahmen beraten. Was auf Bundesebene beschlossen wurde, könnt ihr hier nachlesen. Doch wie sieht es speziell für Bayern aus?

Söder verkündet Corona-Pläne: So werden die bundesweiten Beschlüsse in Bayern umgesetzt

Ministerpräsident Markus Söder hat im Anschluss an die Gespräche ein Statement geben, wie der Freistaat die Beschlüsse umsetzen wird. Söder betonte, dass die Inzidenz in Bayern im Gegensatz zu anderen Bundesländern bereits gesunken ist. Die Lage in den Kliniken sei aber weiterhin ernst, weshalb die Beschlüsse aus dem Bund-Länder-Treffen auch so umgesetzt werden.

In Bayern werde sich damit laut dem Ministerpräsidenten nicht viel ändern. In einem Punkt will das bayerische Kabinett jedoch in der Sitzung am Freitag nachschärfen. Hier die Änderungen im Überblick:

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte werden verschärft: Treffen im privaten oder öffentlichen Raum sind auf den eigenen Haushalt und zwei weitere Personen beschränkt. Das gilt aber nicht ausschließlich unter Ungeimpften. Sobald eine weder geimpfte noch genesene Person dabei ist, gilt die Regel für alle Anwesenden. Kinder unter 14 Jahren sind von der Beschränkung ausgenommen.

Treffen im privaten oder öffentlichen Raum sind auf den eigenen Haushalt und zwei weitere Personen beschränkt. Das gilt aber nicht ausschließlich unter Ungeimpften. Kinder unter 14 Jahren sind von der Beschränkung ausgenommen. 2G im Einzelhandel: Nur noch geimpfte oder genesene Menschen dürfen in Geschäfte, mit der Ausnahme von Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkten. Die Kontrolle der entsprechenden Nachweise sollen die Händler selbst übernehmen.

Private Feiern: Auch Zusammenkünfte unter Geimpften und Genesenen werden eingeschränkt. In "hochbelasteten Gebieten" sind bei privaten Feiern maximal 50 Personen erlaubt. Diese Obergrenze übernimmt der Freistaat aus den Bund-Länder-Beschlüssen. Laut diesen gilt die Regel in Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 350; findet eine Feier im Freien statt, wären maximal 200 Menschen erlaubt.

Geisterspiele: Bei Fußballspielen im Freistaat sind keine Zuschauer mehr erlaubt. Das bayerische Kabinett will die neue Regel schon für das kommende Wochenende (4. und 5. Dezember 2021) umsetzen.





Silvester: Es soll ein bundesweites Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern geben. Zusätzlich sollen die Kommunen Böllerverbote auf öffentlichen bzw. besonders publikumsträchtigen Plätzen anordnen. Auch Versammlungsverbote sind möglich.

Es soll ein bundesweites Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern geben. Zusätzlich sollen die Kommunen Böllerverbote auf öffentlichen bzw. besonders publikumsträchtigen Plätzen anordnen. Auch Versammlungsverbote sind möglich. Verlängerung der Maßnahmen: Das Infektionsschutzgesetz wird nochmals angepasst, womit die derzeitigen Maßnahmen auch über den 15. Dezember hinaus möglich sein werden. Söder hat angekündigt, dass die bisherigen Regeln in Bayern dann voraussichtlich verlängert - aber nicht nochmal verschärft - werden.

Live-Update vom 02.12.2021: Söder gibt Pressekonferenz nach Bund-Länder-Gipfel - was ändert sich in Bayern?

Die wichtigsten Details aus der Pressekonferenz mit Markus Söder könnt ihr hier in unserem Newsticker nachlesen

++ 15.31 Uhr: Die Pressekonferenz ist offiziell beendet.

++ 15.30 Uhr: Söder ist nicht überzeugt, dass sich die nötige Impfquote für eine Herdenimmunität ohne eine Impfpflicht erreichen lässt, selbst wenn ein Totimpfstoff in Deutschland zugelassen wird. "Dann stehen wir in einem halben, dreiviertel Jahr genau vor der gleichen Situation", daher sei er froh, dass die Entscheidung, eine Impfpflicht auf den Weg zu bringen, von so vielen mitgetragen wurde.

++ 15.26 Uhr: Laut Söder sei es das Ziel, so weit zu kommen, dass es an Weihnachten etwas entspannter sei. Voraussichtlich werden in Folge des neuen geplanten Infektionsschutzgesetzes, keine Verschärfungen ab dem 15. Dezember notwendig sein, sondern nur die bisherigen Maßnahmen verlängert werden.

++ 15.22 Uhr: Die Schulen sollen vorerst offen gehalten werden. Es soll in Bayern beobachtet werden, wie sich die Infektionszahlen weiter entwickeln. Es soll weiter getestet werden und Maskenpflicht gelten, die Weihnachtsferien sollen jedoch erstmal nicht vorgezogen werden.

++ 15.18 Uhr: Söder stellt klar: Die Regeln für Kulturveranstaltungen in Bayern bleiben bestehen: 2G-Plus und nur 25 Prozent Auslastung. Die Obergrenze von 50 Personen gilt nur für private Zusammenkünfte unter Geimpften in Corona-Hotspots. Sobald ein Ungeimpfte anwesend ist, gelten jedoch für alle die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Maximal ein Haushalt und zwei weitere Personen sind erlaubt.

++ 15.16 Uhr: Söder verteidigt nochmal seine Aussage, offen für eine Impfpflicht bei Kindern zu sein. Die Inzidenzen unter Kindern seien besonders hoch und in Schulen wären Impfungen leicht umzusetzen.

++ 15.15 Uhr: Söder stellt auf Nachfrage klar, dass die Geisterspiele bereits ab dem kommenden Wochenende umgesetzt werden sollen. Das große Problem bei Bundesligaspielen sei, dass Fans aus der ganzen Republik anreisen und es viel Reiseverkehr und Begegnungen gibt.

++ 15.11 Uhr: "Ich weiß, es nervt, es beschwert, es besorgt aber auch", richtet sich Söder zum Abschluss an die Bürgerinnen und Bürger. "Die Spaltung der Gesellschaft kann nur überwunden werden, wenn wir Corona weitgehend besiegen - und das geht nur mit beispielsweise einer Impfpflicht."

++ 15.08 Uhr: "Mein größter Dank gilt im Moment der bayerischen Bevölkerung. Wir spüren, die Bereitschaft mitzumachen hat sich deutlich erhöht", so Söder. Er bedankte sich auch im Namen der Pflegekräfte. Im Kabinett soll am Freitag auch besprochen werden, wie die Situation für die Pflegekräfte im Freistaat verbessert werden kann. Er gab die "feste Zusage, dass wir dringend eine Pflegereform brauchen."

++ 15.05 Uhr: Das bayerische Kabinett wird am Freitag tagen und die Beschlüsse des Corona-Gipfels umsetzen. Dabei soll auch die Situation an Schulen und Kitas zur Sprache kommen. Laut Söder wurde der Vorschlag aus Bayern, eine Maskenpflicht und Testpflicht an allen deutschen Schulen einzuführen, im heutigen Treffen ebenfalls umgesetzt.

++ 15.04 Uhr: Es soll weitere finanzielle Hilfen geben, zum Beispiel für Schausteller auf Weihnachtsmärkten oder die Betreiber von Discotheken.

++ 15.02 Uhr: An Silvester sollen die Kommunen Versammlungsverbote und Feuerwerksverbote auf öffentlichen Plätzen anordnen. Es wird zudem ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik geben.

++15.00 Uhr: "Ein Wermutstropfen" laut Söder ist, dass es keine bundesweite Einigung für Fußballspiele gab. Bayern will am Freitag wieder Geisterspiele verordnen, schon ab dem kommenden Wochenende. Es wäre ein "Systembruch" weiterhin Zuschauer bei großen Sportveranstaltungen zu erlauben, aber zum Beispiel Weihnachtsmärkte abzusagen.

++ 14.59 Uhr: Eine Impfpflicht soll eingeführt werden. Söder befürwortet diese Entscheidung, über die genaue Umsetzung wird der Ethikrat beraten.

++ 14.59 Uhr: Die Impfkapazitäten in Bayern werden ausgeweitet, auch Apotheker und Apothekerinnen sollen künftig impfen können.

++ 14.58 Uhr: 2G gilt ab sofort auch im Einzelhandel.

++ 14.57 Uhr: Von Zusammentreffen in besonders belasteten Regionen wird abgeraten. Bei privaten Feiern gilt für Geimpfte: maximal 50 Personen in Innenräumen.

++ 14.56 Uhr: Strengere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Maximal ein Haushalt und zwei weitere Personen - immer, wenn ein Ungeimpfter anwesend ist.

++ 14.55 Uhr: Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz können die bisherigen Maßnahmen über den 15. Dezember hinaus verlängert werden, zudem können strengere Regeln angewandt werden.

++ 14.54 Uhr: Die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels würden laut Söder nicht viel in Bayern verändern.

++ 14.52 Uhr: Söder eröffnet die Pressekonferenz. Die Inzidenzen in Bayern sind bereits gesunken, trotzdem seien die Zahlen immer noch viel zu hoch.