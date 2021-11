Bayern verschärft Corona-Regeln bis zum 15. Dezember

Corona-Regeln bis zum 15. Dezember Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - "de facto"-Lockdown

Weihnachtsmärkte abgesagt, Clubs und Diskotheken geschlossen

3G-Pflicht am Arbeitsplatz und im ÖPNV

Söder räumt Fehler ein: "Dynamik der Pandemie nicht gesehen"

Seit Mittwoch, 24. November 2021, um 0 Uhr, gelten für drei Wochen massive Verschärfungen in Bayern. Für Ungeimpfte bedeutet dies ein "de facto"-Lockdown. In Hotspots wird das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren. In einer Regierungserklärung am Dienstag (23.11.2021) räumte Söder Fehler in der Corona-Politik ein und äußerte sich zu einer möglichen Impfpflicht. Außerdem beschloss das Kabinett am Dienstag eine zusätzliche Verschärfung, die 2G-Plus in noch mehr Bereichen, wie etwa in Fitnessstudios, bedeutet.

Söder verkündet Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Am Dienstag (23. November) hat Söder eingeräumt, die vierte Corona-Welle in ihrer Wucht nicht kommen gesehen zu haben. Dass es eine vierte Welle geben werde, hätten viele erkannt. "Die Dynamik und Geschwindigkeit, die haben viele nicht gesehen, ich auch nicht", sagte Söder. Auch renommierte Wissenschaftler hätten eine Entwicklung, wie sie sich aktuell präsentiert, nicht vorausgesehen. Bayern hat die Corona-Maßnahmen deshalb noch einmal deutlich verschärft: Der Ministerpräsident hat am 19.11. nach der Kabinettssitzung verkündet, welche Maßnahmen nun gelten. Die Regeln gelten ab dem Mittwoch, 24.11.2021 bis zum 15. Dezember 2021.

Alle Clubs, Diskotheken, Bars und Schankwirtschaften werden für die kommenden drei Wochen geschlossen.

Alle Jahrmärkte und Weihnachtsmärkte werden abgesagt und finden nicht statt.

In der Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Für Ungeimpfte gelten in Bayern jetzt Kontaktbeschränkungen: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder unter 12 und Geimpfte werden hierbei nicht eingerechnet. Schulen sind hiervon natürlich eine Ausnahme.

Angesichts der dramatischen Corona-Lage dürfen Kultur- und Sportveranstaltungen in Bayern nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test. Messen dürfen nur ein Viertel der bisherigen Besucherzahlen zulassen, höchstens 12 500 Personen täglich.

Am Arbeitsplatz gilt nun 3G. Das bedeutet: Nur geimpfte, genesene oder getestete Beschäftigte erhalten Zutritt zum Arbeitsplatz.

Im Öffentlichen Nahverkehr gilt nun ebenfalls 3G. Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren und Schüler.

In Inzidenz-Hotspots mit mehr als 1000 Neuinfektionen gilt ab Donnerstag (25. November 2021) in den letzten 7 Tagen gelten noch härtere Maßnahmen: Hier werden Gastronomie, Sport- und Kulturstätten geschlossen. Veranstaltungen werden untersagt.

Schulen und Kitas bleiben offen, aber hier gilt weiter Maskenpflicht. Pooltests werden ausgeweitet, vor allem in Kitas soll hier mehr passieren. In Bildungseinrichtungen gilt durchgehend 3G.

2G und 2g-Plus werden verschärft: 2G gilt bei körpernahen Dienstleistungen, in Hochschulen, Volkshochschulen, Musik- und Fahrschulen. Die 2G-Regel gilt mit Ausnahme von Handel damit fast flächendeckend. Die 2G-plus-Regel - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Schnelltest - gilt künftig bei Kulturveranstaltungen (Oper, Theater, Konzerte etc.), für Zuschauer bei Sportveranstaltungen, für Messen, Tagungen und Kongresse, sowie für private und öffentliche Veranstaltungen und Feiern in nicht-privaten Räumen (außer in der Gastronomie, dort bleibt es bei 2G). Zudem gilt 2G-plus für Freizeiteinrichtungen aller Art (beispielsweise Zoos, botanischen Gärten, Bäder, Thermen, Saunen, Seilbahnen, Ausflugsschiffe, Führungen, Freizeitparks, Fitnessstudios und ähnliches).

Im Handel gilt eine Quadratmeter-Regel von einem Kunden pro 10 qm.

2G und 2G-Plus sollen "massiv kontrolliert" werden, so Söder.

Ausnahmen für Kinder und Kulanzfrist für Zwölfjährige: Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten sind von der 2G- und der 2G-plus-Regel ausgenommen. Kinder sowie alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, müssen bei 2G plus zudem keinen extra Test vorlegen, sondern gelten automatisch als getestet.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat weiterhin verstärkte Kontrollen zu den Corona-Regeln angekündigt. Bei den bisherigen fast 20.000 Kontrollen seien 1703 Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht oder die 2G-Regeln festgestellt worden, teilte das Innenministerium am Montag in München mit. Nahezu alle dieser Verstöße wurden auch geahndet. "Dabei hat die Polizei auch vom Verwarnungsverfahren Gebrauch gemacht und Verwarnungen unmittelbar ausgesprochen", sagte Herrmann. "Damit folgt die Strafe auf dem Fuß." Bayern will ab Mittwoch im Kampf gegen die vierte Pandemiewelle die Maßnahmen gegen Corona noch einmal verstärken.

Kommt die Impfpflicht? Holetschek und Söder äußern sich

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kann sich angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen eine allgemeine Impfpflicht vorstellen. "Ich war immer eigentlich ein Gegner einer Impfpflicht", sagte er am Montagmorgen dem Deutschlandfunk. "Ich glaube aber inzwischen, (...), dass wir relativ schnell über dieses Thema sprechen müssen."

Auch Ministerpräsident Söder äußerte sich am Dienstag (23. November) nochmals zu einer möglichen Impfpflicht. Der bayerische Regierungschef betonte, es gebe aus seiner Sicht noch keine gesetzliche, wohl aber eine moralische Impfpflicht. "Wir brauchen mehr Idealisten im Land statt Ich-linge", sagte Söder. Nicht in jeder Gaststätte werde etwa - wie vorgeschrieben - nach dem Impfausweis gefragt. Es gebe Menschen, die Impfausweise oder Testergebnisse fälschten. Söder bezeichnete dies als unsolidarisch. Wer so etwas tue, zeige, dass er keine Solidarität mit anderen habe. Er kündigte massive Kontrollen und erhebliche Strafen an. "Wer sich nicht solidarisch verhält, muss auch damit rechnen, dass man einen Betrieb schließt", betonte der Ministerpräsident.

Zuletzt hatte Söder betont, dass eine Impfpflicht womöglich der einzige gangbare Weg sei, die Corona-Pandemie langfristig unter Kontrolle zu bekommen. Er könne dabei auf eine breite Unterstützung in der CSU zurückgreifen. Am Dienstag sagte er dazu: "Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen – wir müssen eine Entscheidung für die Zukunft für unser Land fällen."

Gesundheitssystem vor dem Kollaps

Bayerns Gesundheitssystem steht nach Ansicht des Ministerpräsidenten wegen der Wucht der vierten Corona-Welle vor einem Kollaps. "Obwohl Bayern mit das beste Gesundheitssystem Deutschlands und der Welt hat, droht die komplette Überlastung", sagte der CSU-Chef.

Die große Zahl an Patienten, die auf den Intensivstationen versorgt werden müsse, sorge für bislang unbekannte Konkurrenzsituationen auf den Stationen. Es bestehe daher die Gefahr, dass sich die gesamte medizinische Versorgung für alle verschlechtern könne.

Hauptursache sei die niedrige Impfquote in Bayern, die sich auch bei anderen Impfungen in der Vergangenheit immer wieder offenbart hätte, sagte Söder. Dies sei aber kein rein bayerisches Phänomen, vielmehr zeige es sich in ganz Süddeutschland, im gesamten Alpenraum. Um die Patienten bestmöglich auf die Kliniken verteilen zu können, habe der Freistaat bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Auch das sogenannte Kleeblattsystem, welches die Verteilung in Kliniken in anderen Bundesländern vorsehe, müsse aktiviert werden.

Söder will Schulschließungen unbedingt vermeiden

Kinder und Jugendliche sollen jedoch möglichst wenig belastet werden: Bayern will nach Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Schließung von Schulen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle weiterhin vermeiden. "Wir wollen aus anderen Pandemiewellen lernen und nicht wieder bei Kindern und Jugendlichen anfangen", sagte Söder. Es werde viel getestet, das Tragen der Maske im Unterricht sei zentral. Trotz aller Kritik an der Maskenpflicht für Schulkinder sagte Söder: "Es war, glaube ich, eine richtige Entscheidung."

mit dpa