Der harte Lockdown ist beschlossene Sache. Seit Mittwoch, 16. Dezember 2020, ist das öffentliche Leben in ganz Deutschland erneut zurückgefahren. Im Zuge dessen sind verschärfte Regelungen in Kraft getreten. In Bayern gibt es zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr am Abend bis um 5 Uhr am Morgen. Wer zu der Zeit der Ausgangssperre vor die Türe geht, braucht dafür triftige Gründe. Bei den regelmäßigen Änderungen der Bestimmungen fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Für viele Verstöße werden Bußgelder fällig - doch auch hier ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Welche Bußgelder gibt es, für welche Verstöße muss man Strafen zahlen? Wir haben die momentan (Stand 16.12.2020) geltenden Bußgelder im Überblick zusammengefasst.

Bußgeld-Überblick: Das kosten Corona-Verstöße in Bayern

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat bereits am 2. November den aktuell geltenden Bußgeldkatalog "Corona-Pandemie" veröffentlicht - und am Montag (14. Dezember) eine Erweiterung beschlossen. Grund für die Änderung ist der harte Lockdown, der in Bayern ab Mittwoch (16.12.2020) beginnt. Demnach werden bei Verstößen folgende Bußgelder fällig. Zudem ist in einigen Fällen auch alternativ ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro möglich.

Verstöße gegen die Ausgangssperre : Wer ohne triftigen Grund zwischen 21 und 5 Uhr auf der Straße unterwegs ist, muss ein Bußgeld zahlen: mindestens 500 Euro

: Wer ohne triftigen Grund zwischen 21 und 5 Uhr auf der Straße unterwegs ist, muss ein Bußgeld zahlen: mindestens Zusammenkünfte von Personen, die nicht zum erlaubten Personenkreis gehören, beziehungsweise die Zahl der erlaubten Personen überschreiten: 150 Euro

von Personen, die nicht zum erlaubten Personenkreis gehören, beziehungsweise die Zahl der erlaubten Personen überschreiten: Feiern auf öffentlichen Plätzen : 150 Euro

auf öffentlichen Plätzen : Angabe falscher Kontaktdaten (Bei der Ermittlung von Kontaktpersonen im Falle einer Infektion): 250 Euro

(Bei der Ermittlung von Kontaktpersonen im Falle einer Infektion): Verstöße gegen die Maskenpflicht : 250 Euro

: Entgegen den Bestimmungen Sport treiben oder Sportanlagen benutzen: 150 Euro

Diese Bußgelder betreffen Menschen (Privatpersonen), die älter als 14 Jahre sind. Für Betreiber von Kultur-, Sport- oder Gastronomiebetriebe werden teils deutlich höhere Bußgelder fällig:

Betreiber, die kein Hygienekonzept vorlegen können: 5000 Euro

vorlegen können: Personen, die Sportstätten und Fitnessstudios trotz Verbots betreiben oder Zuschauer zulassen: 5000 Euro

und trotz Verbots betreiben oder Zuschauer zulassen: Touristische Angebote trotz Verbote anbieten (z.B. touristische Führungen): 5000 Euro

trotz Verbote anbieten (z.B. touristische Führungen): Groß- und Einzelhandelsbetriebe sowie andere Dienstleister, die kein Hygienekonzept haben, den Mindestabstand nicht gewährleisten oder deren Angestellte keine Masken tragen: 5000 Euro

sowie andere Dienstleister, die kein Hygienekonzept haben, den nicht gewährleisten oder deren Angestellte tragen: Betreiber von Praxen , die den Mindestabstand oder die Maskenpflicht nicht einhalten: 5000 Euro

, die den Mindestabstand oder die nicht einhalten: Gastronomiebetriebe , die nicht nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten: 5000 Euro

, die nicht nur zum Mitnehmen anbieten: Hotelbetreiber , die Übernachtungen für nicht gewerblich notwendige Reisen anbieten: 5000

, die für nicht gewerblich notwendige Reisen anbieten: Beherbergungsbetriebe , die keine Kontaktdaten erheben: 1000 Euro

, die keine erheben: Betreiber betrieblicher Unterkünfte, die angeordnete Hygienemaßnahmen nicht einhalten oder die Nichteinhaltung zulassen: 25000 Euro

Personen beziehungsweise Betreiber, die zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Alkohol verkaufen: 1000 Euro

Der Bußgeldkatalog kennt noch weitere Abstufungen und differenziert weitere Kategorien von Betreibern - eine weiterführende Liste der geltenden Bußgelder findet sich in der offiziellen Bekanntmachung des Staatsministeriums.

