Die russischen Eliten planen angeblich die Absetzung des Präsidenten Wladimir Putin. Sie sollen auch schon einen Nachfolger im Auge haben.

Das berichtet der ukrainische Geheimdienst – und das nicht besonders diskret.

Ukrainischer Geheimdienst sicher: Russische Eliten planen Putins Absetzung

Auf der offiziellen Facebook-Seite des ukrainischen Verteidigungsministeriums beginnt ein Beitrag tatsächlich mit folgenden Worten: "Vergiftung, plötzliche Krankheit, Unfall – die russische Elite erwägt die Möglichkeit, Putin abzusetzen.“

"Im Umfeld der russischen Wirtschafts- und Politikelite hat sich eine Gruppe einflussreicher Personen gebildet, die sich gegen [Wladimir Putin] stellt“, heißt es weiter.

"Ihr Ziel ist es, Putin so schnell wie möglich von der Macht zu entfernen und die durch den Krieg in der Ukraine zerstörten wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen wiederherzustellen.“

Nachfolger soll Vertrauter von Putin werden

Der Nachfolger: ein gewisser Alexander Wassiljewitsch Bortnikow. Bortnikow ist General und zudem Direktor des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB (Föderaler Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation).

Die Verbindung zwischen dem FSB und dem Kreml sind sehr eng und Bortnikow gilt schon lange als wichtiger Putin-Vertrauter. Vonseiten der Ukraine heißt es, Putin und Bortnikow hätten sich zerstritten. Der russische Präsident habe seinen General für die Schwierigkeiten bei dem Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht. Es wäre nicht das erste Mal, dass Putin seinen Frust an seine Untergebenen auslässt. Mehrere russische Generäle wurden laut Medienberichten in den vergangenen Wochen abgesetzt oder sogar verhaftet. Dies könnte auch einen Grund darstellen, weshalb Bortnikow aktiv an einer Absetzung von Wladimir Putin arbeiten könnte.

Ein gewaltsamer Sturz von Putin ist bereits seit Kriegsbeginn Gesprächsthema. So deutete der republikanische Senator Lindsey Graham aus dem US-Staat South Carolina mehrfach an, Putin müsse ermordet werden, um den Ukraine-Krieg zu beenden. "Sie würden Ihrem – und der Welt – einen großen Dienst erweisen“, twitterte Graham.