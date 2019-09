An einem Bahnübergang in Oberfranken ist es zu einem Unfall gekommen.

ist es zu einem gekommen. Ein Zug erfasste einen Streifenwagen , dabei wurde eine Beamtin verletzt .

, dabei wurde eine . Der Bahnverkehr auf der Strecke ist derzeit beeinträchtigt .

auf der Strecke ist derzeit . Der Unfall ereignete sich auf der S2179 nahe der tschechischen Grenze im Kreis Wunsiedel.

Selber Ortsteil Plößberg

An unbeschranktem Bahnübergang in Oberfranken: Zug erfasst Streifenwagen

Polizeiauto an Bahnübergang in Oberfranken von erfasst: An einem Bahnübergang auf der Staatsstraße 2179 im(Landkreis Wunsiedel) ist es am Dienstagnachmittag (24. September 2019) zu einem Unfall gekommen. Dies teilt die Polizei Oberfranken in einer Erstmeldung mit.

Demnach ereignete sich gegen 14.55 Uhr der Unfall an dem Bahnübergang in Plößberg, an dem ein Streifenwagen und eine Zug beteiligt waren. Eine Beamtin habe leichte Verletzungen erlitten, heißt es.

Genaue Angaben zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor. Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte, sei das Auto der Beamtin an dem unbeschrankten Bahnübergang von dem Zug erfasst worden. Der Streifenwagen war auf der Staatsstraße aus Richtung der tschechischen Grenze unterwegs.

Der Zug steht derzeit, deshalb ist der regionale Bahnverkehr in dem Bereich momentan beeinträchtigt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren ihn, sobald neuen Informationen vorliegen.