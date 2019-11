Schwerer Unfall auf der A9

Stau auf der Autobahn in Mittelfranken

Alle Informationen im Überblick:

Schwerer Unfall auf der A9 in Mittelfranken: In der Nacht von Freitag auf Samstag (2. November 2019) hat sich auf der A9 bei Greding (Kreis Roth) ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen zufolge, wurden dabei zwei Menschen verletzt. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen zu inFranken.de.

A9 bei Greding: Lkw kracht durch Mittellleitplanke

Gegen 04.40 Uhr kam es auf Höhe der Gredinger Rastanlage in Fahrtrichtung München zum Unglück: Eine Autofahrerin kam auf der nassen A9 ins Schleudern. Daraufhin kam es zu einem Auffahrunfall. Ein Lkw kollidierte mit dem Auto und krachte anschließend in die Mittelleitplanke. Der Sattelzug schleuderte in den Gegenverkehr und blieb dort auf der Seite liegen. Angaben der Polizei zufolge, wurde der Trucker in seinem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn. Er und die Autofahrerin wurden jeweils leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Unfall auf der A9 bei Greding Foto: Goppelt/News5 NEWS5 / Goppelt (NEWS5)

Unfall auf A9: Stau am Samstagmorgen

Die A9 wurde beidseitig für zwei Stunden voll gesperrt. Mittlerweile (Stand: 07.15 Uhr) wird der Verkehr beidseitig auf jeweils einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Augenzeugen berichten, dass es sich aktuell massiv auf der A9 bei Greding staut. M ehr in Kürze auf inFranken.de.