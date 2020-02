Alfeld vor 1 Stunde

Bergung nach tödlicher Massenkarambolage: Gaffer filmte Leid der Opfer

Einen Tag nach der tödlichen Massenkarambolage auf der A6 beginnen am heutigen Donnerstag die eigentlichen Ermittlungen zur Unfallursache, erklärt die Polizei. 17 Fahrzeuge waren bei Nürnberg in die Unfallstelle gekracht, ein 42-jähriger Mann starb, 23 Menschen wurden verletzt. Ein Gaffer ergötzte sich am Leid der Opfer.