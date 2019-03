Bereits seit Sonntagnachmittag (24.02.2019) wird die 15-jährige Bianca S. aus Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land vermisst. Nachdem die Polizei die Vermisste bisher nicht finden konnte, bitten die Polizisten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fall erinnert an die Suche nach der ebenfalls 15-Jährigen Rebecca R. aus Berlin - die fast zur selben zeit verschwunden ist.

Laut Polizei hat die Jugendliche gegen 14.30 Uhr eine Jugendwohngruppe in der Erlanger Straße verlassen und ist seither verschwunden. Zuletzt wurde sie am 26.02.2019 am Bahnhof Lauf-rechts gesehen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Bianca S. wird vermisst - Beschreibung der Vermissten

Bianca S. ist etwa 165 cm groß und schlank. Sie hat braune schulterlange Haare und trägt ein auffälliges Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen sowie einer rosafarbenen Winterjacke bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz unter der Telefonnummer 09123 94070. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizei-Notruf unter 110.