Nürnberg: Zwei Frauen mit Kinderwagen rauben Mann (28) aus

Raub in Nürnberg: Am Mittwochnachmittag (21. August 2019) wurde laut Polizei ein 28-jähriger Mann im Nürnberger Westen von zwei Frauen bedroht, die an sein Bargeld wollten. Gegen 12.30 Uhr wurde der Mann an der U-Bahn-Haltestelle Eberhardshof von den beiden Frauen, die einen grauen Kinderwagen mit sich hatten, angesprochen. Sie bedrängten ihn und verlangten, ihnen sein Bargeld zu geben. Der 28-Jährige bekam Angst und gab den Frauen einen niedrigen Geldbetrag.

Die Nürnberger Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen.

Der Mann beschrieb die beiden Frauen wie folgt:

25 bzw. 30 Jahre alt

beide ca. 170 cm groß und schlank

schulterlange Haare

osteuropäisches/slawisches Aussehen

Sie führten einen grauen Kinderwagen mit sich