Wie die Polizei Mittelfranken am Pfingstmontag mitteilt, ist in den frühen Samstagmorgenstunden (30.05.2020) ein Mann in der Nürnberger Südstadt durch Tritte gegen den Kopf verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 20-jähriger Mann ging demnach mit seiner weiblichen Begleitung gegen 1.15 Uhr zu Fuß in der Gibitzenhofstraße in stadteinwärtiger Richtung. Auf Höhe der Gibtizenhofstraße 61 wurde das Pärchen von vier unbekannten Männern in aggressiver Weise angesprochen.

20-Jähriger von Unbekannten angesprochen und mit Tritten traktiert

Als das Paar die Männer passiert hatte, wurde der 20-Jährige von einem der Unbekannten niedergeschlagen. Weiterhin trat der Unbekannte auf den Kopf seines Opfers ein. Die Unbekannten flüchteten daraufhin.