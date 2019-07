Steinbach am Wald vor 2 Stunden

Bedrohung

Steinbach am Wald: Mann missachtet Straßensperrung und bedroht Arbeiter mit Bierflasche

In Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) hat am Dienstag (30. Juli) der Beifahrer einer 29-Jährigen einen Bauarbeiter beleidigt, der ihnen die Durchfahrt verwehrte. Da das nichts bewirkte, hat er zu drastischeren Mitteln gegriffen.