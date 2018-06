Volkach vor 2 Stunden

Ein Segen für den Motorradhelm

„Motorradfahren mit Herz aber ohne Herzrasen“, so lautet das Motto oder der Grundsatz für alle Motorradfahrer, die teilweise lange Anfahrten auf sich nehmen, um gemeinsam am Volkacher Motorradgottesdienst 2018 teilzunehmen. In der Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“ treffen sich die Motorradfahrer aus nah und fern laut einer Mitteilung der Touristinformation Volkach bereits im zwölften Jahr – dieses Mal ist es am Sonntag, 1. Juli, wieder soweit.