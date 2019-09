Gartenhütte in Zirndorf steht in Flammen: Am Donnerstagvormittag (5. September 2019) ist auf einem Grundstück in Zirndorf (Landkreis Fürth) ein Feuer ausgebrochen und hat für einen enormen Schaden gesorgt. Die Kriminalpolizei Fürth hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Dies teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstagmittag mit.

Rauch steigt aus Gartenhaus - Flammen greifen auf Wohnhaus über

Kurz nach 10.45 Uhr meldeten Zeugen starke Rauchentwicklung aus einem Gartenhaus in der Siedlerstraße. Ein 46-jähriger Bewohner versuchte, mit einem Gartenschlauch zu löschen. Es gelang ihm aber nicht. Erst nach Eintreffen mehrerer Freiwilliger Feuerwehren konnte der Brand bekämpft werden.

Das Gartenhaus stand inzwischen in Vollbrand. Trotz intensiver Bemühungen der Feuerwehr gelang es nicht, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Erst nach einiger Zeit war das Feuer unter Kontrolle und konnte gelöscht werden. Die Bewohner (96, 78 und

46 Jahre) blieben zum Glück unverletzt.

Ursache des Feuers weiter unbekannt - Schaden im sechsstelligem Bereich

Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen der Kripo Fürth noch an. Der entstandene Sachschaden bewegt sich nach ersten Einschätzungen im sechsstelligen Eurobereich.

Während der Löschmaßnahmen kam es im Bereich des Brandortes durch temporäre Verkehrssperrungen zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Auch hier kam es zu einem Unfall: Mann bei Gasexplosion in Unterfranken lebensgefährlich verletzt - Destille die Ursache?

In Unterfranken ist ein 60-Jähriger am Mittwochabend bei einer Verpuffung lebensgefährlich verletzt worden. Die mögliche Ursache für die Explosion: eine Destille, die der Mann auf seiner Terrasse betrieb.