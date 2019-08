Karpfen-Saison: Das sind Frankens beliebteste Restaurants

Pünktlich zum September startet die alljährliche Karpfen-Saison. In den auf "R" endenden Monaten gilt der Speisefisch als Delikatesse in vielen Restaurants. Leider hat laut Medienberichten die Dürre in den vergangenen Monaten den Teichwirten zugesetzt. Die Karpfen fallen in diesem Jahr deutlich kleiner aus. Um trotzdem den besten Karpfen in Oberfranken zu essen, haben wir unsere Leser nach ihren Restauranttipps gefragt.

Das sind die zehn beliebtesten Fisch-Restaurants unserer Leser:

1. Gasthaus Dürrbeck Jungenhofen

Spezialität ist der Spiegelkarpfen.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag: ab 17 Uhr

Freitag bis Sonntag: 11.30 Uhr bis 15 Uhr und ab 16.30 Uhr

Adresse: Jungenhofen 6, 91315 Höchstadt/Aisch

Website:www.jungenhofen.de

2. Willersdorfer Rittermeyer

Karpfen gibt es hier geräuchert, gebacken oder "blau im Zwiebelsud".

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: 17 Uhr bis 24 Uhr

Mittwoch bis Samstag: 11 Uhr bis 24 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 23 Uhr

Adresse: Willersdorf 108, 91352 Hallerndorf

Website:www.rittermayer.com

3. Braugaststätte Prechtel

Das Restaurant bietet eine Vielfalt an Karpfenspeisen des traditionellen "Aischgründer Karpfens", zum Beispiel in Bierteig gebacken.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 11 Uhr bis 13.30 Uhr und 18 Uhr bis 21 Uhr

Adresse: Hauptstraße 24, 91486 Uehlfeld

Website:www.brauerei-prechtel.de

4. Brauerei Roppelt Stiebarlimbach

Die Brauerei züchtet ihre Karpfen im eigenen Weiher.

Öffnungszeiten:

Ab Ende September täglich: ab 9.30 Uhr

Warme Küche: 11 Uhr bis 14.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 21 Uhr

Ruhetage: Mittwoch und Donnerstag

Adresse: Stiebarlimbach 9, 91352 Hallerndorf

Website:www.brauerei-roppelt.de

5. Gasthaus Hubert

Laut unseren Lesern zählt das Gasthaus Hubert zu den Top Favoriten.

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag: ab 17 Uhr

Samstag und Sonntag: ab 10 Uhr

Adresse: Weißenbacher Straße 33, 91365 Weilersbach

Website:www.gasthaus-hubert.de

6. Brauerei und Gasthaus Rittermayer Aisch

Karpfen gibt es hier gebacken mit Kartoffelsalat oder Salzkartoffeln.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 9 Uhr - 14.30 Uhr

Samstag: Zusätzlich von 17 Uhr - 22 Uhr

Adresse: Aischer Hauptstraße 5, 91325 Adelsdorf

Website:www.rittmayer-aisch.de

7. Landgasthaus zur Hammerschmiede

Auch hier verwendet die Küche regionale Produkte und Karpfen aus dem eigenen Weihern.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 11 Uhr bis 14 Uhr

Dienstag bis Samstag: zusätzlich von 17 Uhr bis 21 Uhr

Adresse: Birnbaum 56, 91466 Gerhardshofen

Website: www.landgasthof-hammerschmiede.de

8. Gasthaus Fischer

In diesem urig eingerichteten Gasthaus kann man die beliebten Karpfen-Gerichte auch außerhalb der Saison genießen.

Öffnungszeiten:

Dienstag, Mittwoch, Freitag bis Sonntag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Ruhetage: Montag, Donnerstag

Adresse: Rothensander Hauptstraße 9, 96114 Hirschaid

9. Gasthaus Schnörla

Ebenfalls beliebt während der Karpfen-Saison ist das Gasthaus Schnörla.

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Samstag: 11 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 20.45 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 20 Uhr

Adresse: Bamberger Straße 1, 91365 Weilersbach

10. Brauerei Gasthof Müller

Karpfenspezialitäten aus fränkischen Gewässern.

Öffnungszeiten:

Urlaub vom 03. bis 05. September, geöffnet am 06. September ab 16.30 Uhr

Dienstag und Mittwoch: 11 Uhr bis 14 Uhr und 16.30 Uhr bis 23 Uhr

Donnerstag: 16.30 Uhr bis 23 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 23 Uhr

Adresse: Würzburger Straße 1, 96135 Debring

Website: www.debringer-bier.de