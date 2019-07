Vier weitere Stolpersteine gegen das Vergessen in Forchheim: "Mit dem Herzen stolpern"

Behutsam setzt der Künstler Gunter Demnig den im hellen Sonnenlicht glänzenden Gedenkstein in die Lücke im Gehweg in der Nürnberger Straße 2. Die goldenen Stolpersteine erinnern an einen grausamen Teil der Stadtgeschichte.

Hier, mitten in Forchheim, wohnten Julius Moritz Prager und seine Schwester Sera. Die beiden wachsen gemeinsam mit ihren zwei Geschwistern in der Königsstadt auf, sie kennen jede Gasse und sprechen den fränkischen Dialekt. Er ist 1888 geboren, sie sieben Jahre später.

Forchheimer Juden ahnten nicht, was ihnen bevor stand

Julius Moritz zieht für Deutschland in den Krieg, verliert sogar ein Bein und wird mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Sera, die jüngste Tochter der Pragers, verlässt zunächst Forchheim, kehrt wieder in ihre Heimatstadt zurück und lebt mit ihren Geschwistern. Sie ahnten nicht, was ihnen bevor stand: Am 23. März 1942 holen die Nazis die beiden Forchheimer Juden ab und deportieren sie in das polnische Izbica. Julius Moritz und Sera überlebten die NS-Zeit nicht. Ihre Todesumstände sind ungeklärt, die Nationalsozialisten haben sie ermordet.

Zwei weiß gekleidete Schülerinnen des Herder-Gymnasiums tragen das grausame Schicksal des jüdischen Geschwisterpaares vor. Währenddessen fixiert der Kölner Künstler Demnig die zwei Stolpersteine fest im Boden. Der Kölner Künstler, der die Idee des dezentralen Mahnmals ins Leben rief, hat im Februar 2018 die ersten vier Steine in Forchheim verlegt.

Am Donnerstag kamen vier neue hinzu. Neben den Stolpersteinen in der Nürnberger Straße erinnern in der Hornschuchallee 4 zwei Steine an die Forchheimerinnen Sofie Kotz (geboren 1860) und Rosa Tiesler (1875). Die vielen Besucher und Schüler lauschen andächtig den Lebensgeschichten der Forchheimer Juden. Das Orchester des Herdergymnasiums spielt ein jüdisches Klezmer-Stück. Pfarrer Martin Emge spricht segnende Worte.

Die goldenen Stolpersteine sollen zeigen, dass es sich um Menschen aus der Mitte der Forchheimer Gesellschaft handelte. Die Schulleiterin des Herder-Gymnasiums, Ingrid Käfferlein, erzählte, wie ein Schüler die Idee erklärte: "Man soll nicht im wörtlichen Sinne stolpern oder gar hinfallen, man soll mit dem Kopf und mit dem Herzen stolpern." Die Schülerinnen und Schüler wollen die Stolpersteine in Zukunft pflegen und reinigen - und so die Erinnerung an die deportierten Forchheimer Juden am Leben halten.