Was man aus Lego-Mindstorms machen kann zeigt das Gymnasium Höchstadt

Lego in der Schule? Wer an viele bunte Bausteine denkt, ist am Höchstadter Gymnasium falsch. Aus dem speziellen Lego-Mindstorms-System hat die Projektgruppe viele erstaunliche Dinge gebastelt: Einen intelligent höhenverstellbaren Schreibtisch, einen knuffigen Roboter oder einen smarten Einkaufswagen. Foto: Katarina Amtmann

+4 Bilder