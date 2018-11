Kreis Erlangen-Höchstadt: Auto überschlägt sich bei Oberlindach

Der Winter zeigt sich von seiner tückischen Seite: Am späten Dienstagabend kam es auf der Staatsstraße von Oberlindach in Fahrtrichtung Boxbrunn zu einem Unfall. Die Fahrzeugführerin verlor aufgrund von Glätte in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schlitterte ins Bankett und anschließend in den Graben, wobei sich das Fahrzeug überschlug.

Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Weisendorf aus ihrem Fahrzeug geschnitten und geborgen werden. Sie erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen, wurde jedoch in das Klinikum Erlangen verbracht.

Warnung der Polizei

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf aufmerksam machen, dass bereits zur jetzigen Jahreszeit die Straßen gefährlich glatt sein können und die Autofahrer ihre Fahrweise entsprechend anpassen sollten. Auch wäre es erforderlich das die Fahrzeuge Winterreifen auf den Fahrzeugen aufgezogen haben. red