HUK-Coburg bleibt Marktführer bei den Kfz-Versicherungen

HUK-Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann brachte es beim Jahrespressegespräch etwas salopp auf den Punkt: "Es ist ganz gut gelaufen!" Wohl wahr. Die Versicherungsgruppe ist im vergangenen Jahr in allen ihren Geschäftsbereichen weiter gewachsen. Im traditionell wichtigsten Gebiet, der Kfz-Versicherung, konnte die Marktführerschaft sogar noch ausgebaut werden.

"Unter dem Strich können wir mit dem Neugeschäft, der Bestands- und der Ergebnisentwicklung sehr zufrieden sein", sagte Heitmann. "Das Jahr 2018 verlief rundum positiv für unser Unternehmen. Wie im Vorjahr haben wir zum Teil sogar unsere eigenen Ziele übertroffen."

Während der Versicherungsmarkt 2018 um 2,1 Prozent zulegte, stiegen die gebuchten Bruttobeiträge 2018 des HUK-Coburg-Konzerns um 4,2 Prozent auf 7,7 (Vorjahr: 6,9) Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden (brutto) erreichten wie im Vorjahr 7,0 Milliarden Euro.

In der Kfz-Versicherung stiegen die Bruttobeitragseinnahmen um 4,7 Prozent auf 4,1 (3,9) Milliarden Euro. Mit über 1,3 (1,4) Millionen neu versicherter Fahrzeuge, lag das Kfz-Neugeschäft zum zehnten Mal in Folge bei über einer Million versicherter Fahrzeuge. Der Bestand wuchs um 2,7 Prozent auf 12,0 (11,7) Millionen versicherte Fahrzeuge.

Für Kfz-Schäden seiner Kunden und Anspruchsteller bezahlte die Gruppe 3,4 (3,3) Milliarden Euro. Der Schadenverlauf war insgesamt von rückläufigen Personenschäden geprägt. Zudem blieb die Elementarschadenbelastung insgesamt niedrig. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote (brutto) verbesserte sich auf 93,7 (96,0) Prozent.

Ein Überblick auf das Geschäftsjahr 2018

Kfz-Versicherung Die HUK-Coburg hat bei den versicherten Fahrzeugen dank eines Zuwachses um 2,7 Prozent erstmals die 12-Millionen-Marke geknackt. Zum Vergleich: Die Allianz als "Nummer 2" in Deutschland zählt knapp neun Millionen. Die Kfz-Versicherung bleibt damit die wichtigste Sparte der HUK. Interessant: Obwohl sich die HUK grundsätzlich nicht bei Vergleichsportalen im Internet listen lässt, wird bereits ein Viertel des Geschäfts über die Online-Tochter HUK24 erzielt. HUS Mit einem Plus um 5,4 Prozent bei der Beitragsentwicklung sind die Haftpflicht-, Unfall-und Sachversicherungen der HUK im vergangenen Jahr sogar noch kräftiger gewachsen als die Kfz-Versicherungen. Rechtsschutz Mit einem Plus um 2,6 Prozent hatte die Rechtsschutzversicherung der HUK 2018 ihren größten Kundenzuwachs aller Zeiten - aktuell hat man etwas mehr als zwei Millionen Kunden.

Krankenversicherung In Deutschland werden immer weniger private Krankenversicherungen abgeschlossen. Nach Angaben der HUK sei man einer der wenigen Anbieter, der im vergangen Jahr trotzdem noch einen Zuwachs verzeichnen konnte. Aktuell haben 450000 Menschen eine Vollversicherung bei der HUK-Coburg. Lebensversicherung Mit einem Beitragsvolumen von 825 Millionen Euro im vergangenen Jahr steht die Lebensversicherung deutlich im Schatten der Krankenversicherung (1,5 Milliarden Euro) und vor allem der Kfz-Versicherung (4,1 Milliarden Euro). Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann zeigte sich mit dem leichten Zuwachs um 0,2 Prozent dennoch zufrieden: "Es geht in die richtige Richtung!" Die HUK setzt vor allem auf neue Produkte wie etwa eine Start-Police für junge Leute unter 30 Jahre oder auch auf die "Premium-Rente" als renditeorientiertes Lebensversicherungsprodukt.

Zur HUK-Coburg Versicherungsgruppe

Mit über zwölf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2018 von 7,7 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit über 12 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2018 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 6000 in Coburg. Damit ist die HUK der größte Arbeitgeber der oberfränkischen Stadt.