Lichter-Spektakel in der Fränkischen Schweiz an Silvester: Tausende begrüßen 2020

Ruhig und andächtig verlief die Lichterprozession am Silvesterabend im Waischenfelder Ortsteil Nankendorf an der Wiesent. Nach Schätzung der zuständigen Polizeiinspektion Pegnitz sahen etwa 4000 Besucher die mehr als 5000 Lichter und bengalischen Leuchtfeuer im Ort und rund um Nankendorf auf den Berghängen. Am Prozessionszug, der von Ministranten mit den Kirchenfahnen angeführt wurde, beteiligten sich 1500 Gläubige. Neu in diesem Jahr war die Illumination des Felshangs am Ortsausgang in Richtung Plankenfels, wo einst die Polster Brauerei stand. "Nankendorf begrüßt das Neue Jahr 2020" war hier auch auf einer großen Leuchtschrift zu lesen. An der Stelle, wo das Brauereigebäude stand, ist ein Parkplatz entstanden, der von den Besuchern gleich genutzt werden konnte.

Lichterprozession: Zug setzt sich in Bewegung