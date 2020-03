"Pech, dass man gerade jetzt so heißt", meint eine Kundin, die sich beim Bäckerwagen an der Hauptstraße eindeckt. Sie meint damit den Zirkus, der diese Woche am westlichen Ortsende sein Zelt aufgeschlagen hat: Circus Corona. Kein Witz. Auch entlang der Hauptstraße trifft man auf Corona. Nicht ...